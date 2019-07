Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie po zwycięstwie nad Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6:7 (4-7), 6:1, 7:6 (9-7), 6:3.

Hubert Hurkacz / PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA /

22-letni Polak w światowym rankingu zajmuje 48. miejsce. Mayer jest 59.

Hurkacz debiutował na londyńskiej trawie rok temu i wówczas odpadł w pierwszej rundzie.



To była druga konfrontacja obu zawodników. Trzy lata temu w meczu 1. rundy Grupy Światowej Pucharu Davisa Argentyńczyk pokonał Polaka w trzech setach.



Starszy o 10 lat Argentyńczyk może pochwalić się dwukrotnym dotarciem do 1/8 finału Wielkiego Szlema. Raz - w 2014 roku - udało mu się to właśnie podczas Wimbledonu. W ubiegłorocznej edycji przegrał mecz otwarcia.



Rywalem Hurkacza w trzeciej rundzie zwycięzca będzie pojedynku lidera światowej listy Serba Novaka Djokovica z Amerykaninem Denisem Kudlą.