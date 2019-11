​Ponad 120 dzieci trenowało w niedzielę pod okiem Otylii Jędrzejczak i jej sztabu. W Sosnowcu odbyła się ostatnia tegoroczna odsłona projektu Otylia Swim Tour. Łącznie w pięciu miastach przeszkolonych zostało blisko tysiąc młodych adeptów pływania.

Dzieci trenowały pod okiem mistrzyni / Materiały prasowe

Jestem bardzo szczęśliwa, ze piąty rok z rzędu udało nam się zrealizować Otylia Swim Tour. Jestem przekonana, że około tysiąca młodych adeptów pływania i około dwóch tysięcy rodziców wyszło z doskonałą wiedzą i efekty tego będziemy widzieć za kilka lat. Cieszę się z tego, że również rodzice korzystają z wiedzy naszego sztabu, a zwłaszcza w sobotę w Katowicach i w niedzielę w Sosnowcu frekwencja rodziców była na doskonałym poziomie - mówi Otylia Jędrzejczak.

W Sosnowcu dzieci trenowały w hali z trenerami przygotowania fizycznego oraz w wodzie z trenerami pływania. - Poprawiamy elementy techniczne u dzieciaków, zawsze wyłapujemy sporo złych nawyków, które można poprawić. Widząc dziecko pierwszy raz możemy spojrzeć na nie nieco inaczej, z perspektywy naszego doświadczenia. Ta pomoc jest bardzo wartościowa - mówi były pływak, a dziś trener Szymon Kujat.

Z wizyty sztabu Fundacji Otylii Jędrzejczak w Sosnowcu bardzo zadowoleni są włodarze miasta. Widzimy się już drugi raz z panią Otylią. W zeszłym roku ćwiczyliśmy w hali, dziś w basenie. Jesteśmy zachwyceni, że możemy gościć eksperta wraz z drużyną ekspertów. Chodzi o to, żeby pokazywać dzieciom, że warto uprawiać sport - wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta Sosnowca.

/ Materiały prasowe



Dzieci trenowały z uśmiechem na ustach. Wybrałam sport, dobrze się czuję w wodzie, po prostu uwielbiam pływać. Pływam od pięciu lat chodząc trzy razy w tygodniu na zajęcia - mówi Magda. Wtórowała jej koleżanka z Żywca - Natalia.

W pływaniu piękne jest to, że można poczuć się wolnym. Otylia Jędrzejczak jest wzorem do naśladowania. Co chcę dziś poprawić? Przede wszystkim technikę skoku - mówi Natalia. Dzieciaki otrzymały bardzo atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. firmy Tarczyński, AquaWave i SuperFish.

Trenerzy współpracujący z Fundacją Otylii Jędrzejczak podkreślają, że wśród trenujących dzieci często zdarzają się wyjątkowo utalentowani młodzi pływacy. Widzieliśmy wiele naprawdę wartościowej młodzieży z ponadprzeciętnymi predyspozycjami. I liczymy, że te nazwiska zobaczymy za kilka lat w czołówce polskiego pływania - dodaje Kujat.

Zajęcia w Sosnowcu były ostatnią odsłoną tegorocznego cyklu Otylia Swim Tour, ale Fundacja Otylii Jędrzejczak nie zamyka jeszcze roku, bo 7 i 8 grudnia w Szczecinie odbędą się dwudniowe zawody Otylia Swim Cup.

Nie zamykamy jeszcze roku 2019 w działaniach Fundacji. To wyjątkowa impreza, bo jest to łączenie rywalizacji sportowej z zasadami fair play, z szacunkiem do drugiego człowieka i z dobrą zabawą. Planujemy cudowną salę zabaw z m.in. konkursami i grami - dodaje Jędrzejczak.

Projekt Otylia Swim Tour finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a niedzielna impreza współfinansowana była ze środków miasta Sosnowiec.