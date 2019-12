Bramkarz Józef Młynarczyk, obrońcy Łukasz Piszczek, Władysław Żmuda, Jerzy Gorgoń i Antoni Szymanowski, pomocnicy Henryk Kasperczak, Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek oraz napastnicy Grzegorz Lato, Robert Lewandowski i Włodzimierz Lubański - to jedenastka stulecia PZPN.

Skład jedenastki ogłoszono podczas jubileuszowej gali Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Trenerem drużyny stulecia został Kazimierz Górski, o czym przez aklamację zadecydowała kapituła konkursu.



Gościem gali był prezydent RP Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu podkreślił, że i w jego pamięci głęboko zapadły wspomnienia związane z występami biało-czerwonych na wielkich piłkarskich imprezach.



To jest wzruszający moment, kiedy patrzy się na sto lat polskiej piłki nożnej. Ja, urodzony w 1972 roku, doskonale pamiętam rok 1978 i mistrzostwa świata w Argentynie, gdy jako mały chłopiec oglądałem w środku nocy mecze, a rodzice nie byli w stanie mnie przed tym powstrzymać - powiedział.



Prezydent przypomniał wiele nazwisk wybitnych polskich piłkarzy, począwszy od Henryka Reymana, a skończywszy na Robercie Lewandowskim. Podziękował zawodnikom, trenerom, działaczom za pracę dla chwały polskiej piłki nożnej i życzył kolejnych sukcesów, łącznie z mistrzostwem świata.



W gali uczestniczyli także szefowie światowej i europejskiej federacji piłkarskiej - Gianni Infantino i Aleksander Ceferin. To zaszczyt przemawiać w obecności wielu wspaniałych byłych piłkarzy. Polska miała dwie złote ery. Jedna była wtedy, gdy "Zibi" był piłkarzem, a druga jest teraz, gdy "Zibi" jest prezydentem PZPN. Związek użył sukcesu Euro 2012 jako motywacji i źródła rozwoju w Polsce. Macie wspaniałe stadiony, fanów i reprezentację, która cieszy się szacunkiem na całym świecie. Wygraliście nawet z moją Słowenią. Jednak nie mam nic przeciwko temu, nie zbojkotowałem zaproszenia na galę. Ostatnie imprezy piłkarskie w Polsce zostały zorganizowane w fantastyczny sposób. Finał LE 2020 w Gdańsku pokazuje, jak dobrze PZPN współpracuje z UEFA. Obiecuję, że będziemy to robić przez następne sto lat. Powodzenia na Euro 2020 - mówił prezydent UEFA Aleksander Ceferin, cytowany przez Onet.



Odbierając pamiątkowe statuetki, piłkarze podkreślali dumę, że wybrano ich do jedenastki stulecia. Patrzę na obecnych tu kolegów i wspominam tych, których nie ma wśród nas i sobie myślę, że z tą drużyną bylibyśmy mistrzami świata - powiedział Lubański. Doceniono mnie na stare lata - podkreślił z kolei Żmuda.



Boniek, pełniący jako prezes PZPN rolę gospodarza gali, zadedykował nagrodę żonie. Moja małżonka nie była na żadnym meczu piłkarskim, ale zawsze czekała na mnie w domu. Kiedyś po meczu Juventus - Liverpool, który wygraliśmy 2:0, a ja strzeliłem dwie bramki, cały Turyn szalał, a ja wróciłem po północy. Przywitała mnie pytaniem: "Jaki wynik? Kto strzelił?" Wiesia, ta statuetka jest dla Ciebie - żartował Boniek.

Gala 100-lecia PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej został założony w grudniu 1919 roku, dlatego właśnie na ten miesiąc przypadła kulminacja obchodów.



Wyboru jedenastki dokonali kibice oraz 27-osobowa kapituła, która wcześniej wytypowała 100 kandydatów. Głosowanie trwało od 1 października do 20 listopada.