13 września Bayern Monachium podejmie FC Barcelonę w drugiej kolejce rundy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanż odbędzie się 27 października w Katalonii (obydwa o godz. 21.00). Mecze tych drużyn wzbudzają duże zainteresowanie kibiców z powodu transferu Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski / AA/ABACA/Abaca / PAP

Przed losowaniem Lewandowski, który po latach gry w Bayernie przeszedł latem do FC Barcelony, przyznał, że nie chciałby trafić na swój dawny zespół już na początku rozgrywek. Los zdecydował jednak inaczej i obie drużyny spotkają się w grupie C. Stawkę uzupełniają Inter Mediolan i Viktoria Pilzno.



Z powodu wojny na Ukrainie Szachtar Donieck swoje domowe mecze będzie rozgrywał na stadionie warszawskiej Legii. 14 września podejmie Celtic Glasgow (18.45), 11 października Real Madryt (21.00) i 2 listopada RB Lipsk (18.45).



Szachtar nie grał na swoim stadionie od 2014 roku, kiedy musiał się przenieść z powodu wojny w Donbasie. Od tego czasu triumfator Pucharu UEFA z roku 2009 najczęściej swoje spotkania rozgrywał we Lwowie lub Charkowie.



Dziękujemy Legii za udostępnienie nam stadionu - powiedział dyrektor wykonawczy Szachtara Serhij Pałkin. Oba kluby współpracują na rzecz w pomocy ukraińskim uchodźcom.