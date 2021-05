​"We Are The People" - taką nazwę nosi hymn na nadchodzące piłkarskiego mistrzostwa Europy. Zaprezentowany utwór skomponował znany producent muzyczny Martin Garrix.

Wideo youtube

"We Are The People" zostało zaprezentowane w czwartek na stadionie Wembley. To tam 11 lipca odbędzie się finał Euro 2020.

Utwór skomponował Martin Garrix we współpracy z członkami U2 - Bono i The Edge. Hymn zostanie oficjalnie zagrany 11 czerwca podczas ceremonii otwarcia Euro na Stadio Olimpico w Rzymie, przed spotkaniem zespołów z Włoch i Turcji.

Martijn Gerard Garritsen, znany jako Martin Garrix, to holenderski DJ i producent muzyczny. Według magazynu "DJ", zajął 1 miejsce na liście TOP 100 DJ. Jest przedstawicielem muzyki electro, dance, bigroom house oraz dutch.

Hymny mistrzostw Europy to wieloletnia tradycja. W 2016 roku piosenkę "This One’s For You" skomponował David Guetta, a zaśpiewała wokalistka Zara Larsson.

Euro 2020 odbędzie się w dniach od 12 czerwca do 11 lipca w 11 miastach w 11 krajach. Turniej został przeniesiony z zeszłego roku w związku z pandemią koronawirusa. Początkowo miało być 12 miast-gospodarzy, jednak status organizatora straciła Irlandia z Dublinem.