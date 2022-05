Około 70 kilometrów pokonali już Mateusz Waligóra i Łukasz Supergan, którzy kilka dni temu rozpoczęli swoją wyprawę i chcą przejść przez całą największą wyspę świata, czyli Grenlandię z zachodu na wschód. Do przejścia mają w sumie 600 kilometrów. Poruszają się na nartach, ciągnąc całe zaopatrzenie na saniach. "Jesteśmy już w głębi wyspy. Powoli przyspieszamy" - opowiada Supergan w specjalnej relacji dla RMF FM. "W tej chwili przed nami wielka lodowa równina" - dodaje.

Na zdjęciu Mateusz Waligóra. Przygotowania do wyprawy przez lądolód Grenlandii w Górach Izerskich. Autor: Damian Ochtabiński / Materiał prasowy /

Jesteśmy w tej chwili już w głębi wyspy. Około 70 kilometrów marszu za nami. Powoli przyspieszamy. Od kilku dni idziemy w poprzek największej wyspy świata, czyli Grenlandii, trawersując ją z zachodniego wybrzeża do wschodniego - relacjonuje Supergan.

Mamy przed sobą łącznie 600 kilometrów i z tego przeszliśmy około 70. Przeszliśmy tę odległość dosyć klucząc przez nadbrzeżne lodowce, przez lodospady i tak naprawdę dopiero przedwczoraj wyszliśmy na względnie płaski teren. W tej chwili przed nami wielka lodowa równina, która bardzo powoli będzie wznosić się w stronę centrum Grenlandii. Na tę wznoszącą się równinę zaczynamy powoli wchodzić - dodaje podróżnik w specjalnym łączeniu z dziennikarzem RMF FM.



To co w nagraniu słychać za mną w tle, to silny wiatr, który dzisiaj przyszedł i który szarpie naszym namiotem, a ostatnie dni były pod znakiem bardzo dobrej pogody. Mieliśmy idealne słońce i stosunkowo łagodny wiatr. Dzisiaj przyszła zmiana, ale ma potrwać mniej niż 24 godziny, więc już jutro po południu spodziewamy się, że wróci słońce i wróci dobra widoczność - mówi Supergan.

Mamy nadzieję, że najbliższe dni będą dla nas dobre. Zapraszamy Was do śledzenia naszych postępów na RMF24.pl i trzymajcie kciuki za powodzenie całej wyprawy - kończy.

