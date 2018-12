Hiszpański sąd ujawnił, że rozprawa o oszustwa podatkowe przeciwko byłemu piłkarzowi Realu Madryt, a obecnie zawodnikowi Juventusu Turyn Portugalczykowi Cristiano Ronaldo - po ustaleniu terminu z prokuraturą - odbędzie się 21 stycznia 2019. Piłkarz jest oskarżony o niezapłacenie 14,7 mln euro z tytułu swoich praw do wizerunku w latach 2011-2014.

W styczniu rozprawa ws. oszustw podatkowych Cristiano Ronaldo / Alberto Lingria/Photoshot / PAP/EPA

Teraz - jak twierdzą hiszpańskie media - gdy doszło do ugody z prokuraturą, Portugalczyk ma po przyznaniu się do winy zostać skazany na dwa lata kary pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 19 mln euro.



Śledztwo prowadzone przez prokuraturę hiszpańską ujawniło, że piłkarz w latach 2011-2014 zataił prawie 106 mln euro, jakie uzyskał z tytułu praw do wizerunku.



W maju 2018 prawnicy Ronaldo zwrócili się do prokuratury z wnioskiem o polubowne zakończenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Zaproponowali fiskusowi zwrócenie tylko 14,7 mln euro, jakie piłkarz był winien organom podatkowym. Prokuratura jednak po doliczeniu kosztów postępowania i kar za zwłokę ustaliła kwotę na 19 mln.



W 2015 roku piłkarz już zwrócił hiszpańskiemu fiskusowi 5,7 mln euro. Zapłacił tę kwotę krótko po tym, jak urząd skarbowy w Madrycie uruchomił śledztwo w sprawie nieprawdziwych informacji przekazywanych przez niego w swoich deklaracjach podatkowych.



W klubie z Madrytu Ronaldo występował od 2009 roku. W pierwszej połowie lipca 2017 przeniósł się do Juventusu Turyn.