Pierwsze miejsce w sztafecie kobiet podczas niedzielnych mistrzostw Norwegii w biegach narciarskich zdobyły siostry Kari, Astrid i Silje Oeyre Slind. Złoty medal zawdzięczają jednemu z najbogatszych Norwegów, który udostępnił jednej z nich swój prywatny odrzutowiec, aby zdążyła na start.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zawody, będące ostatnią eliminacją przed mistrzostwami świat w Seefeld (20 lutego - 3 marca), odbywały się w Meraker w środkowej Norwegii, natomiast jedna z członkiń sztafety 3x5 kilometrów - Astrid, miała startować w sobotę w biegu długodystansowym pomiędzy Dobbiaco i Cortiną we Włoszech. Bieg został odwołany z powodu zagrożenia lawinowego, lecz biegaczka i tak by nie zdążyła na start sztafety następnego dnia.

Norwegia nie ma samolotów rządowych, ponieważ Storting, norweski parlament, uważa, że byłoby to zbyt kosztowne dla podatników. Premier lata więc zwykle maszynami rejsowymi lub czasami, na ważne spotkania, wynajętymi od prywatnej firmy na specjalne zapotrzebowanie kancelarii. Podobnie jest w sytuacji króla Haralda V. Wielkie koncerny posiadają jednak swoje samoloty i jeden z najbogatszych Norwegów Kjell Inge Roekke, kiedy dowiedział się o problemach biegaczek, udostępnił im swój prywatny odrzutowiec.



Biegaczka wyleciała do Oslo ostatnim rejsowym lotem z Włoch. Wylądowała na lotnisku Gardermoen w Oslo w sobotę o godzinie 23.30 a tu czekała już na nią prywatna maszyna, która zabrała ja do oddalonego o 500 kilometrów Trondheim. W niedzielę siostry Oyre Slind stanęły na starcie i wygrały.



Kiedy wsiadłam w Oslo do luksusowego samolotu, ze skórzanymi fotelami i obsługą jak w salonie VIP, czekał na mnie już ciepły hamburger z frytkami. Dzięki temu udało mi się wystartować w mistrzostwach kraju, a z powodu mojej pierwszej w życiu podróży w takiej klasie miałam dodatkową motywację - powiedziała biegaczka na antenie telewizji NRK.





Dla sportu zrobi wszystko



60-letni Norweg, którego majątek szacowany jest na 2,7 miliarda dolarów, stwierdził, że ten lot kosztował go pół miliona koron (60 tys. dolarów), lecz dla sportu jest gotowy dać o wiele więcej. Koncern Aker, którego jest właścicielem, był w latach 2011-2015 głównym sponsorem reprezentacji Norwegii w biegach narciarskich.



On sam startował z kolei przez wiele lat w wyścigach szybkich łodzi motorowych tzw. formule Offshore i w 1997 roku, na łodzi z silnikami o mocy 2400 koni mechanicznych, pobił rekord świata w szybkości - 252,5 kilometra na godzinę.



Pochodzi z Molde i jest współwłaścicielem lokalnego klubu piłkarskiego Molde FK, którego trenerem jest Ole Gunnar Solskjaer, obecnie wypożyczony, na razie do czerwca, do Manchester United.



Roekke włożył w Molde FK w sumie ok. 50 milionów dolarów i wybudował m.in. nowy stadion klubu. Przed wyjazdem do Anglii Solskjaer powiedział, że ostateczną decyzję podjął miliarder mówiąc mu "jedź i już tu nie wracaj. To życiowa szansa". Nowy szkoleniowiec MU poleciał z Molde do Anglii tym samym samolotem co Astrid Oeyre Slind.