Polska przegrywa z USA 0:3 i straciła szansę na awans do finału tenisowego turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. Decydujący punkt dla Amerykanów zdobył Taylor Fritz, który pokonał Huberta Hurkacza 7:6 (7-5), 7:6 (7-5).

Hubert Hurkacz / DEAN LEWINS / PAP/EPA

W światowym rankingu Hurkacz zajmuje dziesiąte miejsce, a Fritz sklasyfikowany jest o jedną lokatę wyżej. W imprezach ATP grali ze sobą wcześniej dwukrotnie w 2019 roku i bilans był remisowy. To wszystko zapowiadało wyrównane spotkanie i takie rzeczywiście było.

Fritz wygrał po blisko dwugodzinnym pojedynku, w którym żadnemu tenisiście nie udało się przełamać rywala. Hurkacz zmarnował cztery break pointy, a Amerykanin dwa.

Polak może żałować przede wszystkim sytuacji z pierwszej partii. Prowadził 5:4 i przy serwisie Fritza nie wykorzystał dwóch piłek setowych. O porażce w tie-breaku zadecydowała jedna pomyłka 25-letniego wrocławianina przy serwisie.

Również w drugim secie Hurkacz miał dwa break pointy w jedenastym gemie. W tie-breaku natomiast prowadził 5-4 i serwował przy dwóch kolejnych punktach. Fritz niespodziewanie wyszedł na prowadzenie 6-5, a chwilę później wykorzystał pierwszą piłkę meczową.

W piątek Iga Świątek przegrała z Jessicą Pegulą 2:6, 2:6, a Kacper Żuk z Francesem Tiafoe 3:6, 3:6.

Spotkania w United Cup składają się z pięciu pojedynków.

United Cup to nowość w międzynarodowym kalendarzu ATP i WTA. Do turnieju przystąpiło 18 reprezentacji, które podzielono na sześć grup. Polska na tym etapie okazała się lepsza od Kazachstanu oraz Szwajcarii, a następnie w meczu, którego stawką był awans do półfinału, pokonała Włochy.