Zespół francuskiej ekstraklasy Nice zwolnił piłkarza Lamine Diaby'ego Fadigę za kradzież w szatni zegarka koledze z drużyny Kasperowi Dolbergowi.

Zegarek Kaspera Dolberga (na zdjęciu) mial być warty 70 tysięcy euro / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

"OGC Nice i Lamine Diaby Fadiga rozstali się we wtorek. W związku z kradzieżą zegarka Kasperowi Dolbergowi w szatni pierwszej drużyny i mimo przyznania się do tego później przez zawodnika, klub zdecydował o rozwiązaniu kontraktu z 18-letnim piłkarzem" - napisał we wtorek w oświadczeniu klub z Nicei.

"Poza wszelkimi względami sportowymi i finansowymi OGC Nice nie akceptuje takiego zachowania, które podważa zaufanie, które jednoczy wszystkich pracowników klubu" - czytamy.



Według francuskich mediów, zegarek był wart 70 tys. euro.



Diaby Fadiga był wychowankiem klubowej akademii Nice, a profesjonalny kontrakt podpisał w 2017 roku. Do tej pory 7 razy wystąpił w rozgrywkach ligi francuskiej. Rozegrał także mecz w Lidze Europy.