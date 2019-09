Europejska Federacja Piłkarska ogłosiła we wtorek powstanie trzecich rozgrywek, które będą odbywały się na Starym Kontynencie – pisze Onet. To szansa dla polskich drużyn.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

UEFA Europa Conference League - tak nazywać będą się zmagania drużyn, które nie zdołają wywalczyć awansu ani do Ligi Mistrzów, ani do Ligi Europy. Będą to trzecie pod względem prestiżu rozgrywki pod egidą Europejskiej Federacji Piłkarskiej, które zostaną zainaugurowane w 2021 roku.

Jak podała UEFA, celem utworzenia tego pucharu jest zapewnienie większej liczbie klubów udziału w europejskich pucharach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu prawdopodobnie doczekamy się w końcu także polskich klubów walczących w Europie.