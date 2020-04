Dokończenie lig krajowych to priorytet dla UEFA. Ligowe rozgrywki będą mogły potrwać nawet do 1 sierpnia, choć w przypadku Ekstraklasy planowany termin to 20 lipca. Dość szybko nasze kluby będą musiały przystąpić do eliminacji europejskich pucharów. "Trzeba się liczyć z tym, że latem przerwy nie będzie, albo będzie w minimalnym stopniu"- mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki, który brał udział w telekonferencji.

