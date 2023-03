Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk na czwartym miejscu ukończyli rozgrywany w Portugalii Rally Serras de Fafe. To pierwsza w tym roku runda rajdowych mistrzostw Europy. Dla polskiej załogi był to test przed wyzwaniami związanymi z mistrzostwami świata. Imprezę w Portugalii wygrała Nowozelandzka załoga Heydon Paddon/John Kennard.

Czwarte miejsce Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka / Miko Marczyk / Materiały prasowe

Losy zwycięstwa rozstrzygnęły się dopiero na ostatnim odcinku specjalnym. Heydon Paddon i John Kennard zdołali na nim prześcignąć w klasyfikacji generalnej Finów Mikko Heikkilę i Samu Vaaleriego. Rywale na trasie musieli zmienić przebitą oponę i w ten sposób stracili szanse na zwycięstwo. Spadli na dalsze miejsce, choć przez długi czas byli liderami.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk na czwartym miejscu ORLEN Team / Materiały prasowe

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk od rana trzymali dobre, równe tempo. To tym ważniejsze, że był to pierwszy występ naszej załogi w nowej Skodzie Fabii RS, którą w tym sezonie będą się ścigać w rundach Mistrzostw Świata. Za dwa miesiąca Marczyk i Gospodarczyk wrócą do Portugalii już na rundę WRC.

Była to pierwsza w tym roku runda rajdowych mistrzostw Europy / Miko Marczyk / Materiały prasowe

Polacy stracili niespełna minutę i 15 sekund do zwycięskiego duetu z Nowej Zelandii. Strata do podium to już niespełna 50 sekund. Drugie miejsce wywalczył Norweg Mads Ostberg. Czołową trójkę uzupełnił Estończyk Georg Linnamae.