Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski - ten duet znamy z filmów, seriali i z teatru. Ale oni chcą nas zaskoczyć występując na zupełnie innej scenie - plenerowej - startując latem podczas triathlonowych zawodów LOTTO Challenge Gdańsk, których partnerem medialnym jest RMF FM.

Zawsze dobrze zrzucić wszystko na żonę, że to ona jest winna. Ale temu wszystkiemu na pewno nie - stanowczo podkreśla Tamara Arciuch. Wystartuje ona ma w triathlonowej sztafecie na dystansie średnim. Ma ją rozpoczynać, czyli musi przepłynąć 1,9 km wokół molo w Gdańsku Brzeźnie w wodach Zatoki Gdańskiej. Bartłomiej Kasprzykowski pokonać chce cały dystans, czyli oprócz pływania czeka go jeszcze 90 kilometrów na rowerze oraz 21,1 km biegu.

Powiem szczerze, ja do tej pory patrzę na to wszystko wielkimi oczami i nie dowierzam, że biorę w tym udział - mówi RMF FM Bartłomiej Kasprzykowski. Pomysł startu zrodził się w teatrze, między przedstawieniami. Na początku - triathlon może tak, ale na dystansach dla sześciolatków najwyżej! Ale jakoś tak ta myśl zakiełkowała w głowie, że zacząłem o tym myśleć dłużej i powoli zaczęło się to urealniać - przyznaje aktor.

Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski są zgodni: "Nie jesteśmy sportowcami. Sport przez lata został w nas uśpiony i teraz trzeba go na nowo obudzić". To, że przygotowują się razem, ma walor mobilizujący. Pozwala motywować się nawzajem w sytuacji, gdy codzienne problemy związane z pracą w teatrze, logistyką domu, wożeniem dzieci, pogodzić trzeba z treningami. Bartłomiej Kasprzykowski podkreśla: "Jest taki moment w życiu, kiedy trzeba spróbować coś zmienić". I to jest tego rodzaju wyzwanie - duże, wymagające, ale to bardzo dobry mechanizm do tego, żeby ta zmiana się rzeczywiście dokonała - dodaje.

O zmianie, treningach i przedstawieniach, które w trenowaniu pomagają, a przede wszystkim o absolutnym triathlonowym debiucie, z Tamarą Arciuch i Bartłomiejem Kasprzykowskim rozmawiał Tomasz Staniszewski:

Chętni do poniedziałku 6 lutego mogą wylicytować udział w triathlonowej sztafecie z Tamarą Arciuch na etapie kolarskim lub biegowym. W ten sposób powstanie trzyosobowy zespół, który w weekend 17-18 czerwca 2023 roku wystartuje w zawodach LOTTO Challenge Gdańsk. Dystans, na jakim wystartuje sztafeta, zostanie ustalony pomiędzy zwycięzcami licytacji i aktorką na około miesiąc przed zawodami w Gdańsku.

Obie licytacje potrwają do 6 lutego 2023 do godziny 9:00.

Przed nami w czerwcu (17-18.06.2023) 3. edycja cyklu zawodów triathlonowych LOTTO Challenge Gdańsk, których partnerem medialnym jest RMF FM. Zobaczcie na filmie jak rywalizacja w Gdańsku wyglądała podczas ostatniej edycji zawodów w ramach międzynarodowego cyklu Challenge Family:

W prestiżowej rywalizacji profesjonalistów na dystansie średnim - 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu - zwyciężył Hiszpan Pablo Dapena Gonzalez, a trzeci był najlepszy z Polaków Kacper Stępniak. Wśród zawodniczek PRO najlepsza okazała się Włoszka Margie Santimaria, przed Polką Pauliną Kotficą. We wszystkich konkurencjach gdańskiego święta triathlonu wystartowało łącznie prawie tysiąc zawodników - profesjonalistów i amatorów.

Jak widać LOTTO Challenge Gdańsk to nie tylko walka i śrubowanie rekordów, ale również dobra zabawa i sposób na aktywne spędzenie czasu w malowniczej lokalizacji Gdańska na bałtyckiej plaży.

W grudniu podczas dorocznego spotkania dyrektorów wszystkich ponad 30 wyścigów z rodziny Challenge Family LOTTO Challenge Gdańsk zwyciężył w kategorii najlepsza strefa finiszera, a także zajął drugie miejsce w kategorii Race of The Year 2022.

Organizatorzy nie osiadają na laurach pamiętając, że za debiutancką edycję imprezy otrzymali najbardziej prestiżowe wyróżnienie Race of The Year. Zdobywane doświadczenie jest gwarancją powodzenia tej imprezy - podkreśla dyrektor zawodów Adam Greczyło, który na gdańską plażę zaprasza na trzecią edycję LOTTO Challenge Gdańsk zaplanowaną w dniach 17-18 czerwca 2023 roku.