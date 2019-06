Niemal kończy się czerwiec, a Ty zastanawiasz się jak poprawić kondycję na lato? Przestań się zastanawiać i po prostu... zacznij coś robić! Proste? Niby tak, jednak czasem głowa potrafi oszukiwać ciało i podpowiada, że to nie ten moment, że nie masz siły. "Nie słuchaj jej i zrób to, co zaplanowałeś" - mówi Marek Carewicz z grupy biegowej RMF4RT Gladiators.

Marek Carewicz: Nie ciśnij na maxa. Na rekordy przyjdzie czas / RMF4RT Gladiators /

Wstajesz - idziesz - robisz, o siebie trzeba czasem powalczyć z samym sobą. Ważne jest by zaplanować wyjście na pierwszy trening i mimo oporów w głowie zacząć od tego kroku - wyjścia z domu i stawienia się na miejscu - podkreśla Marek Carewicz. I jak dodaje: cokolwiek robisz, jeżeli decydowałaś się rozpocząć przygodę ze sportem... zrób to z głową!



Wszystko tylko nie... kontuzja!

RMF4RT Gladiators: Trening? Dyscyplina? Po co to komu! Sport najczęściej rozumiany jest jako czynność, która pozwala na poprawę sprawności fizycznej. Dla jednych może być sposobem na spędzanie wolnego czasu, a dla innych pomysłem na życie. W opinii wielu osób jest on również rodzajem szkoły życia, w której nauka wymaga odwagi oraz żelaznej... czytaj więcej

Kontuzja na samym początku drogi sportowej to bardzo niepożądany efekt i bardzo demotywujący. Czasy mamy takie, że ludzi uprawiających sport jest mnóstwo, dlatego też z rad "starszych" kolegów można korzystać. Mamy dostęp do szerokiego zakresu wiedzy, z której również można czerpać, jednak nie ma bardziej bezpiecznego źródła niż trener, który poprowadzi Cię za rękę i zadba o to, by poprawnie wykonywać ćwiczenia. Takie osoby najczęściej wiążą ze sobą teorie i praktykę, a więc jeśli twoje ciało jest zastane, nie rozruszane na samym początku trzeba się przyjrzeć mobilności.

Zakres ruchu jakim dysponujesz powie dużo o zestawie ćwiczeń dla Ciebie. Jeśli faktycznie jest dość ograniczony nie zapominajmy o rozsądnej rozgrzewce. Rozpocznij od ćwiczeń poprawiających mobilność stawów i rozciąganiu. To dobrze przygotowuje do mniej lub bardziej dynamicznych ruchów. W zależności od tego jaką dyscyplinę będziesz uprawiać należy wzmacniać poszczególne partie mięśniowe , które będziesz wykorzystywać. Trenując bieganie będziemy potrzebowali więcej siły w nogach niż w bicepsach. Trening powinien zawierać ćwiczenia angażujące w dużym procencie partie mięśni nóg, brzucha.





Stabilność przede wszystkim!

Zobacz trening RMF4RT Gladiators na Torze Poznań! Bieganie i ćwiczenia wykorzystujące ciężar własnego ciała - to tylko niektóre z elementów treningu na Torze Poznań. Zajęcia dla chętnych przygotowali zawodnicy RMF4RT Gladiators: Michał Sokołowski oraz Marcin Ćwirzeń. czytaj więcej

Pamiętając o tym, że każdy z segmentów naszego ciała, oprócz głównych mięśni, tych widocznych i najbardziej pożądanych przez amatorów dobrej sylwetki, posiada też mięśnie mniejsze głębokie, które odpowiadają za naszą m.in stabilność przy wykonywaniu ćwiczeń.



To pozwala w dużym stopniu obniżyć ryzyko kontuzji. Takie zestawy ćwiczeń powinny znaleźć się w treningu nie tylko dla początkujących, ale dla każdego adepta ruchu fizycznego. Jeśli przejdziesz już do ćwiczeń wzmacniających partie istotne jest by dobierać zawsze ciężar, z którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i wykonać zalecaną serię tak by nie kompensować resztą ciała wykonywanego ruchu. To namiastka tego co się powinno robić, a czego nie.

Jak nie wiesz co robić, pytaj! Nie bój się pytać! Ludzie chętnie dzielą się swoją wiedzą. Nie ciśnij na maxa od razu, przyjdzie czas na rekordy. Porównując się z innymi, patrz na swoje postępy i ciesz się drogą nie celem, skupiaj się na działaniu nie na efektach, a gwarantuje Ci, że one się pojawią!

Marek Carewicz