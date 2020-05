Piłkarze Wisły Kraków rozpoczęli przygotowania do wznowienia sezonu ekstraklasy. W czwartek przed południem przeszli testy wytrzymałościowe, a popołudniu odbyli pierwszy trening w grupach w swoim ośrodku w Myślenicach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wracamy powoli do normalności - powiedział trener "Białej Gwiazdy" Artur Skowronek, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Zajęcia odbywały się zgodnie z wytycznymi Komisji Medycznej PZPN.



Nie możemy korzystać z szatni, pryszniców ani odnowy biologicznej. Na parkingu stanęły namioty, które pozwolą zawodnikom na zmianę garderoby po zajęciach, później udają się oni do samochodów i wracają do domów. Oczywiście trzeba też pamiętać o dystansie społecznym i o dezynfekcji rąk przed i po treningach - przypomniał Skowronek.



Wiślacy według wcześniejszych planów mieli trenować już we wtorek, ale zaszła konieczność wykonania dodatkowych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 i ostatecznie zajęcia w grupach wznowiono dopiero w czwartek.



Przed południem cała drużyna przeszła testy wydolnościowe. Dzięki temu każdy z piłkarzy może przystąpić do zajęć, znając swoje aktualne parametry - wyjaśnił Skowronek.

Pierwsze wspólne zajęcia po prawie dwóch miesiącach przerwy miały charakter ogólnorozwojowy.



Drużyna została podzielona na grupy i każdej z nich został podporządkowany jeden ze szkoleniowców, który nadzorował poprawność wykonywanych ćwiczeń. Pojawiło się ogromne zadowolenie i satysfakcja, że możemy wejść na boisko, które jest świetnie przygotowane, poczuć zapach trawy. Widać tę radość po mowie ciała zawodników, bo wracamy powoli do normalności - podkreślił trener Wisły.



W treningu wzięli udział wszyscy zawodnicy, tylko rekonwalescenci David Niepsuj i Krzysztof Drzazga ćwiczyli indywidualnie. Normalnie trenował natomiast Alon Turgeman, który wrócił już do zdrowia, po tym, jak w lutym złamał kość śródstopia.

Wisła zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli 16-zespołowej ekstraklasy, a swój pierwszy mecz po wznowieniu sezonu zagra z Piastem w Gliwicach.

Wszystkie kluby Ekstraklasy z pozwoleniami na treningi

Jak przypomina Onet, wszystkie kluby Ekstraklasy mają zgodę Komisji Medycznej PZPN na treningi grupowe. Najdłużej na wyniki czekała Korona Kielce.

Harmonogram zakłada wznowienie rozgrywek Ekstraklasy 29 maja i zakończenie 18-19 lipca. Mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane zgodnie z dotychczasowym układem spotkań.

Ostatni przed wybuchem epidemii koronawirusa mecz ekstraklasy odbył się 9 marca (Korona - ŁKS 1:0).