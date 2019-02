Tottenham Hotspur wygrał w Londynie z Borussią Dortmund 3:0 (0:0) w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W kadrze drużyny gości nie było kontuzjowanego Łukasza Piszczka. Rewanż 5 marca w Niemczech.

Llorente i Son Heung-Min spisali się na medal / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Na Wembley oba zespoły zagrały w częściowo rezerwowych składach z uwagi na choroby i kontuzje. Piszczek, klubowy rekordzista pod względem występów w Champions League (45 spotkań), uskarża się na problemy z piętą, kapitanowi Marco Reusowi dokucza niegroźny uraz mięśnia uda, hiszpański napastnik Paco Alcacer ma kłopot z barkiem, a obrońca Julian Weigl jest chory. Z kolei w zespole gospodarzy zabrakło przede wszystkim najlepszego strzelca w ostatnich kilku sezonach Harry'ego Kane'a oraz pomocnika Dele Allego.



Lepiej z nieobecnościami poradzili sobie londyńczycy. Zwyciężyli dzięki trzem precyzyjnym dośrodkowaniom, kolejno, Belga Jana Vertonghena, Serge'a Auriera z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Duńczyka Chistiana Eriksena, to ostatnie z rzutu rożnego, a akcję kończyli Koreańczyk Son Heung-Min (47. minuta), Vertonghen (83.) i Hiszpan Fernando Llorente (86.).



Son uzyskał czwartą bramkę w czterech ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki.



Kilka godzin przed tym meczem niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych w żartobliwym wpisie w internecie wyraziło ubolewanie z powodu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, za to zaznaczyło, że nie miałoby nic przeciwko "Brexitowi" w Lidze Mistrzów. Trzy niemieckie kluby trafiły bowiem w 1/8 finału na angielskich rywali. W przyszłym tygodniu Bayern Monachium zagra z Liverpoolem, a Schalke 04 Gelsenkirchen - z Manchesterem City.



Wszystko wskazuje jednak na to, pierwszą "rundę" wygrał zespół z Wysp - dortmundczykom trudno będzie obronić trzybramkową stratę.

W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne cztery spotkania, m.in. Liverpoolu z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego. Ponadto Olympique Lyon podejmie Barcelonę, Atletico Madryt zagra z Juventusem Turyn Wojciecha Szczęsnego, a Schalke 04 Gelsenkirchen - z Manchesterem City.



Rewanże zostaną rozegrane 5-6 oraz 12-13 marca. Finał zaplanowano na 1 czerwca w Madrycie (Estadio Metropolitano).





Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:0 (0:0).

Bramki: Son Heung-Min (47), Jan Vertonghen (83), Fernando Llorente (86).



Sędzia: Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania).