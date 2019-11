Były numer 4 światowego rankingu i finalista Wimbledonu Tomas Berdych ogłosił zakończenie swojej kariery.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Berdych wygrał 13 turniejów ATP w trwającej 17 lat karierze. Tylko raz wystąpił w finale Wielkiego Szlema - w 2010 roku przegrał finał Wimbledonu z Rafaelem Nadalem.

Był członkiem zespołu, który dwa razy z rzędu wygrał Puchar Davisa.

Berdych swój ostatni mecz rozegrał w sierpniu podczas US Open. Opadł już w pierwszej rundzie po meczu z Jensonem Brooksby’m. Dziś przyznał, że to właśnie ta przegrana uświadomiła go, że najwyższy czas zakończyć karierę.

Próbujesz wszystkiego a rezultat jest jaki jest. Zawsze dążyłem do najlepszych wyników, byłem na czołowych pozycjach, a później znalazłem się w sytuacji, w której walczyłem o wygranie meczu pierwszej rundy, walczyłem z samym sobą - stwierdził.