Po prawie trzech dniach wyścigu, o miejscu na najniższym stopniu podium zadecydował pojedynek tuż przy falochronie portu w Alicante. Wygrał go jacht Sailing Poland, który o godzinie 09:43 przekroczył linię mety.

/ Fot. Adam Burdyło /

Zwycięzcami wyścigu Cascais - Alicante została portugalska załoga Mirpuri Foundation Sailing Team, drugie miejsce przypadło holenderskiej załodze Akzonobel Ocean Racing. Walka o brąz toczyła się pomiędzy Viva Mexico, Team Childhood1 i polskim jachtem.

"Właśnie przekroczyliśmy linię mety na trzecim miejscu. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, bo to nie był dla nas łatwy wyścig. Po ciężkich, sztormowych warunkach, których doświadczyliśmy w Cieśninie Gibraltarskiej będąc na czele, Morze Śródziemne przywitało nas kompletnym brakiem wiatru. Nasza przewaga zmalała, a wyścig zaczął się praktycznie od nowa" - komentuje Mateusz Gwóźdź, najmłodszy załogant Sailing Poland.

Jeszcze 5nm przed metą tego ponad 600 milowego etapu regat The Ocean Race Europe, polska załoga znajdowała się na piątym miejscu. Dopiero tuż przy porcie w Alicante wyprzedziła jachty Viva Mexico oraz Team Childhood1.

"Nie było to łatwe. Było wiele zmian pod samą metą, zarówno jeżeli chodzi o wiatr, jak i pozycje, które zajmowaliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że na ostatniej prostej udało nam się wyjść z tej sytuacji obronną reką" - dodaje Alan Alkhatab, również załogant Sailing Poland.

Czwarta na mecie zameldowała się załoga Viva Mexico. Zaraz po niej Team Childhood1. Pozostałe dwie załogi: Ambersail2 oraz dotychczasowi liderzy klasyfikacji generalnej Austrian Ocean Race Project nadal nie ukończyli wyścigu. O godzinie 10:45 do mety brakowało im odpowiednio 16 i 14 mil morskich.

The Ocean Race Europe to pierwsza, europejska odsłona najtrudniejszych załogowych okołoziemskich regat na świecie - The Ocean Race. Dwanaście jachtów - 7 klasy VO65 i 5 klasy IMOCA rozpoczęło rywalizację 29 maja w Lorient (Francja). 13 czerwca rozpocznie się kolejny etap z Alicante do Genui. Tam regaty zakończą się 20 czerwca.

Nieoficjalne wyniki wyścigu Cascais-Alicante VO65:

1. Mirpuri Foundation Racing Team (POR) - 7 ptk

2. AkzoNobel Ocean Racing (NED) - 6 ptk

3. Sailing Poland (POL) - 5 ptk

4. Viva México (MEX) - 4 ptk

5. Team Childhood I - 3 ptk

The Austrian Ocean Race Project (AUT) - 14nm do mety

Ambersail-2 (LTU) - 16nm do mety

Skład załogi Sailing Poland w wyścigu TORE Cascais - Alicante:

Bouwe Bekking

Jens Dolmer

Aksel Magdahl

Simbad Quiroga

Joca Signorini

Alan Alkhatab

Gustaw Miciński

Kacper Gwóźdź

Maja Micińska

Mateusz Gwóźdź

Ewa Fijołek

Adam Burdyło (reporter)

Harmonogram The Ocean Race Europe:

29 maja 2021 - start etapu: Lorient => Cascais

6 czerwca 2021 - start etapu: Cascais => Alicante

13 czerwca 2021 - start etapu: Alicante => Genua