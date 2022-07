Tadej Pogacar z grupy UAE Team Emirates wygrał szósty etap Tour de France i zsotał nowym liderem. Słoweniec to dwukrotny triumfator tego wyścigu.

Tadej Pogacar / YOAN VALAT / PAP/EPA

Pogacar okazał się najszybszy na 220-kilometrowym etapie z belgijskiego Binche do francuskiej miejscowości Longwy, najdłuższym w obecnej edycji. Wyprzedził na finiszu Australijczyka Michaela Matthewsa (BikeExchange) i Francuza Davida Gaudu (Groupama-FDJ).

Łącznie dla 23-letniego Słoweńca to siódme etapowe zwycięstwo w Tourze. "Za każdym razem, gdy wygrywam, jest jeszcze lepiej" - przyznał szczęśliwy triumfator.

"Pierwsze dwie godziny dzisiejszego etapu były szalone, wiele zespołów szarpało w peletonie. Moja drużyna wykonała niesamowitą robotę, doprowadzając mnie do idealnej pozycji przed finiszem. To nie był czysty sprint, raczej gorączkowy. Myślę, że miałem mocne nogi. Jestem bardzo szczęśliwy z wygranej, wszystko inne to tylko bonus" - dodał.

Dotychczasowy lider Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) zajął dopiero 103. miejsce, ze stratą siedmiu minut i 28 sekund do zwycięzcy.

Van Aert uciekał przez większą część etapu, ale ta szarża okazała się dla niego bardzo kosztowna. Został dogoniony 11 kilometrów przed metą, a potem tracił coraz więcej dystansu do najlepszych.

W czołówce czwartkowego etapu nie było Polaków. Rafał Majka, najlepszy z biało-czerwonych, uplasował się na 34. pozycji, tracąc tylko 26 sekund do czołowej grupy z Pogacarem.

Łukasz Owsian (Arkea-Samsic) zajął 73. miejsce ze stratą 4.04, a Kamil Gradek (Bahrain Victorious) i Maciej Bodnar (TotalEnergies) przyjechali w drugiej setce.

W klasyfikacji generalnej Pogacar, triumfator z 2020 i 2021 roku, wyprzedza o cztery sekundy Amerykanina Neilsona Powlessa (EF Education-EasyPost).

Na piątek zaplanowano siódmy etap, długości ponad 176 km, z Tomblaine do La Super Planche des Belles Filles.





Wyniki 6. etapu, Binche - Longwy (220 km):

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 4:27.13

2. Michael Matthews (Australia/BikeExchange)

3. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ)

4. Thomas Pidcock (W. Brytania/Ineos Grenadiers)

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Team Arkea-Samsic)

6. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious)

7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dania/Jumbo-Visma)

8. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Ineos Grenadiers)

9. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma)

10. Romain Bardet (Francja/Team DSM) - wszyscy ten sam czas

...

34. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) strata 26 s

73. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 4.04

124. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 7.28

125. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 20:44.44

2. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) strata 4 s

3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dania/Jumbo-Visma) 31

4. Adam Yates (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 39

5. Thomas Pidcock (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 40

6. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 46

7. Aleksander Własow (Rosja/Bora-hansgrohe) 52

8. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 1.00

9. Romain Bardet (Francja/Team DSM) 1.01

10. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 1.02

...

49. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 6.47

112. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 17.56

124. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 19.58

133. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 21.41