Jarosław i Marcin Szejowie zajęli 5. miejsce w 59. Rajdzie Barbórka. Załoga Hyundaia i20 R5 zwieńczyła sezon 4. miejscem na Ogólnopolskim Kryterium Asów na ulicy Karowej. To był świetny finisz sezonu w wykonaniu duetu reprezentującego barwy Hyundai Poland Racing.

/ Rybarski /

W sobotę, 4 grudnia, rozstrzygnęły się losy 59. Rajdu Barbórka. Bracia Szejowie dwukrotnie wbili się do pierwszej czwórki - na Służewcu oraz Bemowie. Załoga Hyundai Poland Racing do samego końca walczyła o podium. Ostatecznie bracia z Ustronia ukończyli imprezę na 5. miejscu, ze stratą zaledwie 2,34 s do "pudła".

Tuż po zakończeniu próby na Autodromie Bemowo, Jarosław Szeja spotkał zwycięzcę charytatywnej licytacji na rzecz Fundacji Fascynujący Świat Dziecka. Zwycięzca zasiadł na prawym fotelu Hyundaia i20 R5 i po chwili przemierzał wspólnie z kierowcą widowiskową próbę przy siedzibie Automobilklubu Polski. To dostarczyło mu ogromnej dawki emocji i adrenaliny. A to wszystko w szczytnym celu.

Tradycyjnie, na koniec imprezy odbyło się niezwykle prestiżowe, legendarne Ogólnopolskie Kryterium Asów na ulicy Karowej. Tam Szejowie wykręcili kapitalny 4. czas. To był bardzo udany koniec tego trudnego sezonu.

Jesteśmy zadowoleni z tego, jak zaprezentowaliśmy się w Rajdzie Barbórka. Trochę szkoda, że ostatecznie nie udało się stanąć na podium, ale opuszczaliśmy Warszawę z podniesioną głową. Pokazaliśmy, że kiedy wszystko gra, to jesteśmy w stanie kręcić konkurencyjne czasy. To była naprawdę fajna walka. Ciekawy, wymagający rajd z finiszem na legendarnej Karowej. Jazda dla tych tysięcy kibiców to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Dziękuję wszystkim naszym partnerom. Oni byli z nami w trakcie całego sezonu i to dzięki nim mogliśmy pojawić się też w Warszawie, na Karowej. To był dobry koniec sezonu. Teraz pora na przygotowania do kolejnego - powiedział Jarosław Szeja.

Wyniki 59. Rajdu Barbórka (TOP5)

1. Kajetanowicz / Szczepaniak 18:35.42

2. Marczyk / Gospodarczyk +21.09 s

3. Ratajczyk / Szcześniak +39.76 s

4. Chuchała / Rozwadowski +41.37 s

5. Szeja / Szeja +42.10 s

Wyniki Kryterium Asów na Karowej (TOP5)

1. Kajetanowicz / Szczepaniak 1:54.14

2. Marczyk / Gospodarczyk +1.45 s

3. Ratajczyk / Szcześniak +2.63 s

4. Szeja / Szeja +4.09 s

5. Kabaciński / Kuśnierz +5.57 s