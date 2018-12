Blisko dziewięciuset młodych pływaków z Polski i Ukrainy rywalizować będzie w sobotę i niedzielę w Szczecinie w zawodach Otylia Swim Cup. To zimowa edycja zawodów organizowanych przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Latem pływacy rywalizowali w Gliwicach.

/ foto. Paweł Skraba /

Patrząc na olbrzymie zainteresowanie naszymi zawodami w ubiegłych latach zdecydowaliśmy się na organizację dwóch edycji. Dziś widać, że to była dobra decyzja, bo dzięki temu w sumie będziemy mogli dać szansę rywalizacji w wodzie grupie prawie półtora tysiąca dzieciaków. Szczeciński Otylia Swim Cup to doskonała okazja do poprawienia jeszcze w tym roku swoich rekordów życiowych - mówi Otylia Jędrzejczak.

Zawody odbędą się na pięćdziesięciometrowej pływalni w kompleksie szczecińskiej Floating Areny. Ten przepiękny obiekt jest stworzony do dużych imprez pływackich. Obiekt rzeczywiście jest doskonały i bardzo się cieszę, że miasto Szczecin zdecydowało się na współpracę z nami. To nasz pierwszy wspólny projekt - dodaje Jędrzejczak, która w czasie swojej bogatej w sukcesy kariery często odwiedzała Szczecin. Latem dużo trenowaliśmy na otwartej pływalni, tu też odbyły się moje pierwsze Mistrzostwa Polski na długim basenie, a w 2011 roku startowałam w Mistrzostwach Europy - wspomina.

/ foto. Paweł Skraba /

W dwudniowej rywalizacji udział wezmą dzieci zrzeszone w klubach pływackich w wieku od 8 do 13 lat. Uczestnicy dostaną atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane przez firmę Koral oraz partnerów Fundacji Otylii Jędrzejczak, m.in. Jurajską i Teekanne. Atrakcji będzie zresztą więcej - na sobotni wieczór zaplanowana jest dyskoteka, w trakcie której, tradycyjnie już podczas grudniowych zawodów, Otylia Jędrzejczak świętować będzie z dzieciakami swoje urodziny.

Fundacja Otylii Jędrzejczak zadbała także o atrakcje dla rodziców i trenerów. W trakcie dyskoteki dla dzieci wykład dla rodziców i trenerów poprowadzi psycholog sportowa Beata Mieńkowska, od lat współpracująca z Otylią Jędrzejczak. Pani Beata będzie dostępna dla rodziców także w niedzielę podczas zawodów, kiedy prowadzić będzie indywidualne konsultacje - dodaje mistrzyni olimpijska z Aten.

/ foto. Paweł Skraba /

Uczestnicy Otylia Swim Cup będą mogli też spotkać się z gościem specjalnym imprezy, znakomitą niegdyś polską pływaczką specjalizującą się w stylu klasycznym Beatą Kamińską, która w swoim dorobku ma medale we wszystkich kolorach Mistrzostw Europy na krótkim basenie. Rywalizujących na pływalni młodych zawodników odwiedzą także mieszkający w Szczecinie mistrzowie świata sprzed jedenastu lat w pływaniu Przemysław Stańczyk i Mateusz Sawrymowicz, olimpijczycy w pływaniu Filip Zaborowski i Oskar Krupecki oraz mistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie Marek Kolbowicz.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bezpieczeństwo uczestnikom zapewnia ubezpieczyciel Ergo Pro.

(j.)