50 dni pozostało do Memoriału Kamili Skolimowskiej, który po raz trzeci odbędzie się na Stadionie Śląskim W Chorzowie. Tegoroczna edycja z powody pandemii będzie inna, ale nadal nie zabraknie światowych i polskich gwiazd królowej sportu. Udział i imprezie potwierdziło już czworo mistrzów świata.

/ foto. Fundacja Kamili Skolimowskiej /

Jedną z europejskich gwiazd lekkiej atletyki, która już potwierdziła swój start 6 września na Stadionie Śląskim jest Dafne Schippers. Holenderka jest jedną z najważniejszych, najwszechstronniejszych i najszybszych postaci współczesnej lekkoatletyki. W biegu na 200 metrów w Rio de Janeiro w roku 2016 wywalczyła wicemistrzostwo olimpijskie, a w latach 2015 i 2017 zostawała mistrzynią świata. Od 2010 roku zdobyła 22 medale największych światowych imprez, nawiązując do sukcesów swojej słynnej rodaczki Fanny Blankers-Koen - gwiazdy powojennej lekkoatletyki.

Nie mogę się już doczekać powrotu do rywalizacji. Nigdy wcześniej nie byłam na Śląsku, ale słyszałam wspaniałe historie o mityngu, na którym będę miała okazję startować po raz pierwszy. Stadion Śląski wygląda imponująco i jestem pewna, że zawody będą spektakularne - powiedziała Dafne Schippers.

Holenderska mistrzyni 6 września na Stadionie Śląskim rywalizować będzie z najszybszą polską sprinterką Ewą Swobodą. Nie będzie to pierwszy pojedynek tych zawodniczek. Kibice z pewnością pamiętają zwycięstwo Swobody nad Holenderką podczas halowych mistrzostw Europy w Glasgow (2019). Starcie tych znakomitych sprinterek podczas LOTTO Memoriału Kamili Skolimowskiej zapowiada się interesująco, bo Polka nie zwykła przegrywać na swoim ulubionym stadionie.

/ foto. Fundacja Kamili Skolimowskiej /

Ten sezon jest zupełnie szalony - bez Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw Europy i z całkowicie okrojonym kalendarzem mityngów Diamentowej Ligi. Może się okazać, że start na Memoriale Kamili będzie dla mnie najważniejszy w tym sezonie! Jestem bardzo podekscytowana i nie mogę się już doczekać pojedynku z Dafne Schippers - podkreśliła halowa mistrzyni Europy w biegu na dystansie 60 metrów.

Pasjonująco zapowiada się konkurs rzutu dyskiem mężczyzn. Piotr Małachowski, od przeszło dekady stający na podium najważniejszych światowych imprez, wykorzystał przeniesienie igrzysk na przyszły rok i w maju przeszedł operację kolana. Rehabilitacja dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego i byłego mistrza świata przechodzi na tyle dobrze, że będzie gotowy do startu i walki 6 września na Stadionie Śląskim. O zwycięstwo nie będzie jednak łatwo, bowiem występ w LOTTO Memoriale Kamili Skolimowskiej potwierdziły największe gwiazdy rzutu dyskiem ostatnich lat. Szwedzki gigant, mierzący dwa metry - Daniel Ståhl - aktualny mistrz świata - już w tym sezonie rzucił ponad 70 m, a jego rekord życiowy - 71.86 - to czwarty wynik w historii światowej lekkoatletyki. Tylko o centymetr niższy jest Andrius Gudžius. Litwin z powodzeniem nawiązuje do sukcesów swojego wybitnego rodaka Virgilijusa Alekny. Wprawdzie 70 m w karierze jeszcze nie przekroczył, ale w 2017 roku został mistrzem świata, a rok później wywalczył w Berlinie mistrzostwo Starego Kontynentu.

/ foto. Fundacja Kamili Skolimowskiej /

Podczas tegorocznego Memoriału poświęconego pamięci mojej przyjaciółki Kamili Skolimowskiej planowałem zakończyć karierę sportową. Życie pisze jednak swoje scenariusze i z powodu pandemii o rok wydłużyłem swoją przygodę ze sportem. Podczas tegorocznego mityngu będzie naprawdę ostra rywalizacja w mojej konkurencji, obsada na miarę Diamentowej Ligi. Jestem przekonany, że razem z Danielem Ståhlem i Andriusem Gudžiusem stworzymy emocjonujące widowisko, szczególnie, że ten pierwszy w tym roku ma już na koncie wynik ponad 70-metrowy, a ten drugi rzucił już ponad 68 m - przekonuje Piotr Małachowski.

Mistrzów świata będzie więcej - kolejnym, który potwierdził start w LOTTO Memoriale Kamili Skolimowskiej, jest oszczepnik Johannes Vetter. Niemiec po złoto sięgnął w 2017 roku w Londynie, a przed rokiem w Dosze wywalczył brązowy medal. Imponujący jest jego rekord życiowy - trzy lata temu uzyskał 94.44, co jest drugim wynikiem w historii światowej lekkoatletyki.

Dzięki temu, że impreza po raz pierwszy odbędzie się w ramach prestiżowego cyklu World Athletics Continental Tour Gold, gwiazd które chcą wystąpić w Chorzowie jest bardzo dużo.

Mamy całą masę zapytań z całej Europy. Oczywiście, na chwilę obecną z wiadomych przyczyn nie możemy zapraszać zawodników ze Stanów Zjednoczonych, Azji czy Afryki. Z wiadomych przyczyn, ale cała Europa chce startować, a mityngów nie ma, a gwiazd w Europie nie brakuje. Oni wcześniej mogli wybierać sobie mityngi czy Diamentowej Ligi czy inne. Teraz możliwości startów jest niewiele, a topowe zawody to można policzyć na palcach dwóch rąk. Mamy więc wysyp zapytań i musimy niestety odmawiać niektórym, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć - mówił Marcin Rosengarten, dyrektor Memoriału Kamili Skolimowskiej.

Wstęp na LOTTO Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie bezpłatny. Na trybuny Stadionu Śląskiego będzie mogło wejść około 13 000 kibiców.