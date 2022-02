Zespół Los Angeles Rams został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL po raz drugi w historii. W Super Bowl pokonał Cincinnati Bengals 23:20 na własnym stadionie w Inglewood.

Zawodnicy Los Angeles Rams cieszą się ze zwycięstwa / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Los Angeles Rams bardzo dobrze zaczęli mecz i na początku drugiej kwarty prowadzili 13:3. Cincinnati Bengals jeszcze przed przerwą zmniejszyli stratę do trzech punktów, a piorunujący w ich wykonaniu był początek drugiej połowy. Już po 12 sekundach przyjezdni z Cincinnati prowadzili 17:13, a kilka minut później 20:13. Na więcej w tym meczu defensywa Rams już im jednak nie pozwoliła. Łącznie siedmiokrotnie powalony został rozgrywający Bengals Joe Burrow, co jest wyrównaniem rekordu Super Bowl.



Cooper Kupp / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

"Barany" zdobyły kluczowe punkty na 1.25 min przed końcem spotkania, gdy przyłożenie zaliczył Cooper Kupp.



28-letni skrzydłowy miał doskonały sezon. Został wybrany najlepszym ofensywnym graczem części zasadniczej rozgrywek, a w niedzielę odebrał nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) Super Bowl.

Przez dużą część meczu Bengals doskonale kryli Kuppa, ale podczas finałowego posiadania Rams czterokrotnie złapał piłkę, co dało 39 jardów i na koniec przyłożenie. W dodatku Bengals aż trzy razy go wówczas faulowali i w efekcie Rams ostatnią akcję zaczynali zaledwie jard od pola punktowego.



Rams po raz piąty wystąpili w Super Bowl. Mistrzostwo wcześniej udało im się zdobyć w 2000 roku. Bengals dotarli do finału trzeci raz i trzeci raz przegrali - poprzednio w 1982 i 1989 roku.



Dr. Dre, Mary J. Blige i Snoop Dogg wystąpili w przerwie meczu / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Ubiegłoroczna, 55. edycja Super Bowl była pierwszą w historii rozgrywaną na stadionie jednego z uczestników. Wówczas na własnym obiekcie triumfowała ekipa Tampa Bay Buccaneers. Choć gospodarze finału NFL wyznaczani są z kilkuletnim wyprzedzeniem, to w tym roku sytuacja się powtórzyła.