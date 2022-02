Tom Brady, amerykański futbolista ogłosił na swoim Instagramie, że kończy karierę. Legendarny zawodnik w lidze NFL spędził 22 sezony.

Tom Brady / LARRY W. SMITH / PAP/EPA

Brady postanowił zakończyć karierę w wieku 44 lat po tym, jak razem ze swoją drużyną Tampa Bay Buccaneers odpadł w 2. rundzie playoff NFL i nie obronił tytułu.

"Zawsze wierzyłem, że futbol to propozycja, w którą trzeba się zaangażować na całego - jeśli nie jesteś w tym na 100 procent, to nie osiągniesz sukcesu. To wyzwanie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, które pozwalało mi maksymalizować mój potencjał. Starałem się być najlepszą wersją siebie przez ostatnie 22 lata. Nie ma dróg na skróty do sukcesu, ani na boisku, ani w życiu. Trudno mi to pisać, ale tak jest: Nie jestem w stanie już więcej zaangażować się w tę rywalizację. Kocham swoją karierę w NFL, a teraz jest czas na to, by skupić swój czas i energię na innych rzeczach" - napisał Brady.

Instagram Post

"Miałem dużo przemyśleń w czasie ostatniego tygodnia i musiałem odpowiedzieć sobie na wiele trudnych pytań. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem. Moi koledzy z zespołu, trenerzy, przeciwnicy i fani zasługują na to w 100 procentach, ale teraz najlepsze co mogę zrobić, to zejść z boiska i oddać pole kolejnej generacji" - dodał Brady.

Brady podziękował też swoim rodzicom, trenerom, kolegom z zespołu i rodzinie. "Moja rodzina to moje największe osiągnięcie. Zawsze wracałem do domu do najbardziej kochającej i wspierającej żony, która robiła wszystko dla naszej rodziny, bym ja mógł się skupić na karierze" - stwierdził.

Najlepszy zawodnik w historii

Brady do NFL trafił w 2000 roku wybrany w drafcie dopiero ze 199. numerem przez New England Patriots. Do podstawowego składu wskoczył już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający. Brady doprowadził drużynę do mistrzostwa, zostając przy okazji najbardziej wartościowym zawodnikiem finału.

Łącznie z tą drużyną Brady sześciokrotnie wygrał Super Bowl, a cztery razy zostawał MVP finałów. W 2020 roku przeszedł do Tampa Bay Buccaners, z którymi wywalczył siódmy tytuł. Ta sztuka nie udała się żadnemu innemu futboliście w historii.