Kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium - Franck Ribery słono zapłaci za kolację, jaką zjadł w Dubaju. Nie tylko dlatego, że stek oprószony złotem, który zjadł kosztował 1200 euro. Do rachunku Francuz musi doliczyć grzywnę, jaką nałożył na niego jego klub. Zawodnik opublikował filmik z lokalu, który odwiedził, a później w komentarzach na Instagramie obraził swoich fanów. To właśnie przyczyna ukarania piłkarza. Co ciekawe, na steka skusił się też Robert Lewandowski.

