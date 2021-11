Już dziś startuje 12. kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy. Kto z czołówki nie powinien mieć większych problemów z wygraną, a kto będzie musiał drżeć u punkty?

​STATSCORE Futsal Ekstraklasa: W pogoni za liderem / Materiały prasowe

Szczególnie trudne zadanie czeka Constract Lubawa. Zawodnicy Dawida Grubalskiego przegrali ostatnie dwa ostatnie spotkania, przez co wypadli poza podium. A poprzeczka wcale się nie obniży. Tym razem lubawianie podejmą bowiem Clearex Chorzów. Pięciokrotni mistrzowie Polski nie doznali jeszcze w tym miesiącu porażki i z pewnością będą chcieli wykorzystać słabszą dyspozycję rywala.

To powinno cieszyć przede wszystkim GI Malepszy Futsal Leszno. Gracze z Wielkopolski zaczynają odrabiać straty do czołówki i ewentualne potknięcie się Konstruktorów może im w tym znacząco pomóc. Sami będą musieli jednak również wygrać z AZS-em UW DARKOMP Wilanów, który choć jest w dołku to już niejednokrotnie potrafił postawić się faworyzowanemu przeciwnikowi.

To prawda, za nami świetny okres. Nie stawiamy sobie jednak żadnych konkretnych celów, patrzymy na każdy kolejny mecz i krok po kroku chcemy iść w górę tabeli. Na pewno nie chcemy patrzeć za siebie, tylko starać się gonić czołówkę - zapowiada Mateusz Lisowski, najlepszy strzelec leszczynian.

Myślę, że jesteśmy drużyną nieprzewidywalną. Z jednej strony gubimy punkty z drużynami na naszym poziomie, z drugiej jednak potrafiliśmy urwać punkty Constractowi czy postraszyć Piasta. W meczach z czołówką potrafimy grać swój najlepszy i intensywny futsal. Wydaje mi się, że jak mamy swój dzień to jesteśmy w stanie zagrozić każdej drużynie i liczę że taki scenariusz będzie możliwy do zrealizowania w niedzielę - mówi Maciej Pikiewicz z AZS-u UW.

Początek tego spotkania w niedzielę o godzinie 12.00 w nSport+ oraz na Canal+ Online.

Poza tym odrobić straty do lidera postara się Rekord Bielsko-Biała i Dreman Opole Komprachcice. Zadanie nie będzie jednak łatwe. I to wcale nie z powodu silnych rywali obu drużyn. Pierwszy w tabeli Piast Gliwice zmierzy się bowiem z ostatnim Górnikiem Polkowice i to tu musiałoby przede wszystkim dojść do ogromnej niespodzianki, aby inne zespoły mogły myśleć o odrabianiu strat.

Komplet spotkań 12. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Constract Lubawa - Clearex Chorzów, sobota, godz. 16.00 (WP Pilot)

Legia Warszawa - FC Reiter Toruń, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

Rekord Bielsko-Biała - Fit-Morning Gredar Brzeg, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

GI Malepszy Futsal Leszno - AZS UW DARKOMP Wilanów, niedziela, godz. 12.00 (Sport+)

AZS UG Futsal - Red Dragons Pniewy, niedziela, godz. 16.00 (WP Pilot)

Górnik Polkowice - Piast Gliwice, niedziela, godz. 17.00 (WP Pilot)

Dreman Opole Komprachcice - MOKS Słoneczny Stok Białystok, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

Team Lębork - Red Devils Chojnice, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)