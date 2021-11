Piast Gliwice po minionym tygodniu może być w szampańskich nastrojach. Dwukrotnie udało mu się obronić pozycję lidera, a co więcej, jego przewaga nad grupa pościgową cały czas rośnie.

Po 11. kolejce STATSCORE Futsal Ekstraklasy Piast Gliwice wciąż na czele. W starciu na szczycie Piastunki pokonały Dreman Opole Komprachcice 6:5 po naprawdę szalonym spotkaniu. Gliwiczanie trzykrotnie obejmowali prowadzenie i trzykrotnie je tracili. W pewnym momencie musieli nawet gonić wynik, aby ostatecznie obrócić go na swoją korzyść.

Porażki graczy z Opolszczyzny nie wykorzystali jednak inni kandydaci do mistrzostwa. Pod nieobecność Rekordu Bielsko-Biała, Constract Lubawa miał szansę wskoczenia na 2. miejsce. I cel z pewnością udałoby się osiągnąć, gdyby nie fenomenalny powrót GI Malepszy Futsal Leszno. Leszczynianie mimo słabszej pierwszej połowy oraz przegrywania przez zdecydowaną większość spotkania zdobyli w drugiej połowie aż osiem bramek, co na koniec pozwoliło im zwyciężyć 8:5 oraz dać sygnał, że w Wielkopolsce jeszcze nie zrezygnowali z medali.

Wysoko wygrała również inna drużyna z Wielkopolski. Red Dragons Pniewy pokonali aż 7:1 ostatni w tabeli Górnik Polkowice, czym po raz kolejny udowodnili, że kryzys z początku sezonu mają już za sobą. Dublet w tym spotkaniu ustrzelił z kolei Mateusz Kostecki. Dla pivota Czerwonych Smoków były to bramki numer 98 oraz 99, co oznacza, że nieuchronnie zbliża się do klubu stu.

Poza tym wartym odmotania jest wygrana Red Devils Chojnice. Gracze z Pomorza pokonali AZS UW DARKOMP Wilanów 6:3, dzięki czemu po ponad trzech tygodniach opuścili strefę spadkową.

Komplet wyników 11. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Piast Gliwice - Dreman Opole Komprachcice 6:5 (3:3)

Bramki: Mateusz Mrowiec (2, 13), Tomasz Czech (10), Rafael Cadini (30), Patrik Zatović (30), Miguel Pegacha (33) - Tomasz Lutecki (9, 19), Vini (12), Arkadiusz Szypczyński (25), Nuno Chuva (39).

Constract Lubawa - GI Malepszy Futsal Leszno 5:8 (2:0)

Bramki: Bartłomiej Piórkowski (6, 25, 29), Jakub Raszkowski (11, 24) - Mateusz Lisowski (23, 36), Hubert Olszak (24, 34), Mateusz Madziąg (28 s.), Grzegorz Okuniewski (35 s.), Sebastian Wojciechowski (37), Dominik Solecki (39).

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Legia Warszawa 2:2 (0:1)

Bramki: Mateusz Olczak (15), Paweł Tarnowski (36) - Paweł Aleksandrowicz (25), Mateusz Olczak (31 s.).

Red Dragons Pniewy - Górnik Polkowice 7:1 (4:0)

Bramki: Mykyta Storozhuk (7, 29), Mateusz Kostecki (13, 21), Piotr Błaszyk (17), Adrian Skrzypek (20), Maksym Pautiak (29) - Marcel Michalczak (30).

Red Devils Chojnice - AZS UW DARKOMP Wilanów 6:3 (4:1)

Bramki: Patryk Laskowski (4, 12, 39), Janis Pastars (20), Oleh Nehela (20, 24) - Radosław Marcinkowski (18), Maciej Pikiewicz (24), Michał Klaus (24).

FC Reiter Toruń - Team Lębork 2:1 (0:1)

Bramki: Remigiusz Spychalski (31), Marcin Mikołajewicz (36) - Krzysztof Witkowski (16).

Fit-Morning Gredar Brzeg - AZS UG Futsal 2:2 (1:1)

Bramki: Kamil Kucharski (13), Michał Grochowski (37) - Kewin Sidor (16, 39).

Spotkanie Rekord Bielsko-Biała z Clearexem Chorzów odbędzie się 1 grudnia.

