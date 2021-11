Już w sobotę startuje 9. kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy! Aż cztery zespoły powalczą w niej o pozycję lidera. Czy Rekord Bielsko-Biała odeprze atak swoich rywali?

/ fot. Paweł Jakubowski /

Zanim dojdzie do rywalizacji na najwyższym szczeblu, ciekawie zapowiada się również starcie w Chorzowie. Pięciokrotni mistrzowie Polski, Clearex, podejmą beniaminka rozgrywek, Górnika Polkowice. Czy zawodnicy z Dolnego Śląska sprawią niespodziankę?

W spotkaniu z Clearexem będziemy chcieli już zapunktować. Wiemy, że jest to bardzo dobra drużyna z dużym doświadczeniem, ale mamy swoje atuty i jedziemy do Chorzowa po komplet punktów! Kluczem do zwycięstwa będzie według mnie bardzo dobra organizacja w defensywie, grając odpowiedzialnie i mądrze z tyłu jesteśmy w stanie osiągnąć swój cel - zapowiada Paweł Wyżga, gracz Górnika.

Początek tego spotkania już w sobotę o godzinie 12:00 w nSport+ oraz na Canal+ online.

Po nim udamy się m.in. do Lubawy, gdzie miejscowy Constract postara się o kolejne wysokie zwycięstwo z AZS-em UG Futsal i o wskoczenie na 1. miejsce w tabeli. Tu obserwować warto przede wszystkim Jakuba Raszkowskiego, aktualnego lidera klasyfikacji strzelców, który potrzebował zaledwie ośmiu spotkań, aby zdobyć aż 15 bramek!

O urwanie punktów liderowi zagra z kolei GI Malepszy Futsal Leszno, który uda się do Bielska-Białej. Rekordziści po odpadnięciu z Ligi Mistrzów będą chcieli zapewne wygrać i to wysoko, ale zadanie nie będzie łatwe. Leszczynianie po słabszym początku odblokowali się, czego dowodem jest świetna forma m.in. Mateusza Lisowskiego, strzelca ośmiu bramek w trzech ostatnich meczach.

Kibicować przyjezdnym będzie zapewne Piast Gliwice, który nie powinien mieć problemów w pokonaniu Teamu Lębork. Gdyby to im się udało, a w Bielsku-Białej punkty straciliby gospodarze, to oni zaczęliby przewodzić w ligowej stawce.

Kolejkę zakończą natomiast derby Opolszczyzny, w których Fit-Morning Gredar Brzeg zmierzy się z fenomenalnym Dremanem Opole Komprachcice. Gracze Jarosława Patałucha przegrali do tej pory zaledwie jedno spotkanie, dlatego też sensacją byłoby ewentualne zwycięstwo gospodarzy.

Komplet spotkań 9. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Clearex Chorzów - Górnik Polkowice, sobota, godz. 12.00 (Sport+)

KS Constract Lubawa - AZS UG Futsal, sobota, godz. 16.00 (WP Pilot)

Red Dragons Pniewy - Legia Warszawa, sobota, godz. 16.00 (WP Pilot)

Rekord Bielsko-Biała - GI Malepszy Futsal Leszno, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

MOKS Słoneczny Stok Białystok - AZS UW DARKOMP Wilanów, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

Piast Gliwice - Team Lębork, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

FC Reiter Toruń - Red Devils Chojnice, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

Fit-Morning Gredar Brzeg - Dreman Opole Komprachcice, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)