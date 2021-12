To już ostatnia kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy w tym roku! Rundę jesienną zakończymy m.in. hitowym starciem w Gliwicach, ale i w innych miastach będzie równie ciekawie.

/ fot. Paweł Jakubowski /

Ostatnia kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy w 2021 roku będzie stała pod znakiem meczu Piasta Gliwice z Constractem Lubawa. Brązowi oraz srebrni medaliści zeszłego sezonu ponownie walczą o mistrzostwo Polski. Bliżej tego celu na razie jest Piast, który znajduje się wyżej w tabeli, ale i Konstruktorzy nie stoją na straconej pozycji.

Piast jest świetną drużyną i mecz z nimi na pewno będzie bardzo ciężki. Wyjdziemy jednak na to spotkanie jak na każde inne, po to aby je wygrać. Jest to ostatni mecz w rundzie jesiennej, zrobimy zatem wszystko, aby zdobyć komplet punktów i ze spokojnymi głowami przygotowywać się do rundy rewanżowej - mówi Jakub Raszkowski, skrzydłowy Constractu i lider klasyfikacji strzelców.

Początek tego spotkania już w niedzielę o godzinie 12.00 w Sport+ oraz na Canal+ online.

Przypatrywać temu starciu będzie się z pewnością nowy lider, Rekord Bielsko-Biała. Zawodnicy Chusa Lopeza nie muszą jednak liczyć na konkretny wynik, bo też niezdobycie przez nich trzech punktów można byłoby traktować jako ogromną sensację. Bielszczanie udadzą się bowiem do Białegostoku, a z miejscowym MOKS-em nie zwykli przegrywać. Na siedem rozegranych dotąd spotkań wygrali wszystkie, strzelając przy tym aż 62 bramki.

Szansy na sukces możemy szukać tylko w przedświątecznych cudach - mówi trener gospodarzy, Adrian Citko.

W grze o podium znajduje się również Dreman Opole Komprachcice, który w Wilanowie zmierzy się z Akademikami z Uniwersytetu Warszawskiego. Teoretycznie gracze z Opolszczyzny są faworytem, jednak jeśli spojrzymy na bilans spotkań obu drużyn, przewagę mają gospodarze, którzy z Dremanem jeszcze nie przegrali. Czy tym razem będzie podobnie?

Komplet spotkań 15. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy

Red Dragons Pniewy - Clearex Chorzów, sobota, godz. 16.00 (WP Pilot)

Fit-Morning Gredar Brzeg - GI Malepszy Futsal Leszno, sobota, godz. 16.00 (WP Pilot)

AZS UW DARKOMP Wilanów - Dreman Opole Komprachcice, sobota, godz. 19.00 (WP Pilot)

Piast Gliwice - KS Constract Lubawa, niedziela, godz. 12.00 (nSport+)

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Rekord Bielsko-Biała, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

Team Lębork - Legia Warszawa, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

Red Devils Chojnice - KS Górnik Polkowice, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

FC Reiter Toruń - AZS UG Futsal, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)