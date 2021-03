To było bardzo trudne kilkadziesiąt godzin. Kadra piłkarzy ręcznych zebrała się tuż po meczach ligowych i pojechała na Słowenię. Tam rozegrała mecz eliminacji do mistrzostw Europy i od razu wróciła do Polski. Jak zawodnicy czują się po tak intensywnych kilku dniach? Czy zregenerują się do nadchodzącego kolejnego meczu, który już w weekend? O to wszystko zapytaliśmy trenera reprezentacji piłkarzy ręcznych Patryka Rombla.

