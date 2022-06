68. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego to wyjątkowe lekkoatletyczne wydarzenie, które na start przyciągnie mnóstwo gwiazd, w tym medalistów olimpijskich z Tokio i rekordzistów. Organizatorzy przygotowali także mnóstwo atrakcji towarzyszących. "Musicie niedzielę spędzić na Stadionie Śląskim. Obiecuję, że zrobimy show" - zaprasza Paweł Fajdek.

Wojciech Nowicki - lekkoatleta / materiały prasowe /

68. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego, najstarszy polski mityng lekkoatletyczny, od tego sezonu znajduje się w cyklu World Athletics Continental Tour Gold. We wszystkich konkurencjach będziemy świadkami pojedynków światowej czołówki. Polscy kibice z pewnością nie mogą się doczekać konkursów rzutu młotem, w których zobaczymy czwórkę polskich medalistów olimpijskich.

"Wystąpią oczywiście nasze największe gwiazdy, czyli Anita Włodarczyk, Malwina Kopron, Wojtek Nowicki i Paweł Fajdek, a to gwarancja, że sporo będzie się działo" - mówi Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i dyrektor zawodów. "Cieszę się, że na Stadionie Śląskim zobaczymy w akcji złotych medalistów olimpijskich, bo to dla nas jest spełnienie marzeń. Udaje się je spełniać dzięki silnemu wsparciu naszych partnerów, którym bardzo dziękuję za to, że pomogli w naszych staraniach o przyjazd światowej czołówki. Stadion Śląski jest doskonałym dopełnieniem, miejscem w którym możemy godnie przyjąć gwiazdy polskiej i światowej lekkiej atletyki" - zapewnia, a Paweł Fajdek dodaje: nie mogę już się doczekać startu na Stadionie Śląskim.



Atrakcje "Kotła Czarownic"

W "Kotle Czarownic" zawsze panuje doskonała atmosfera, a nasze pojedynki z Wojtkiem Nowickim elektryzują najlepszą śląską publiczność. Nie inaczej będzie i tym razem. Jedną z atrakcji zawodów będzie występ mistrza olimpijskiego Dawida Tomali, który chce zaatakować rekord świata w chodzie na 1 milę.



"W każdej właściwie konkurencji będzie się sporo działo" - zauważa Chmara. "Chcemy być nowatorscy, stąd pomysł próby bicia rekordu świata w chodzie na jedną milę przez złotego medalistę olimpijskiego" - dodaje, a Dawid Tomala uzupełnia: o rekordzie świata, a właściwie jego pobiciu marzę od 2017 roku, gdy został on ustanowiony przez Toma Boswortha. Wierzę mocno, że uda się go pobić".



Sporo można oczekiwać także po występie Pii Skrzyszowskiej, która przed kilkoma dniami w Ostrawie ustanowiła rekord życiowy w biegu na 100 m przez płotki - 12,65. To czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki i najlepszy od lat osiemdziesiątych. Pia na Stadionie Śląskim zmierzy się w biegu na 100 m przez płotki z mistrzynią olimpijską Jasmine-Quinn.



/ materiały prasowe /

Szybko zamierza też biegać Ewa Swoboda, która ma podwójną motywację w tegorocznych zawodach. "Zeszłoroczny 67. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego nie była dla mnie za szczęśliwy. Nabawiłam się kontuzji. Teraz na szczęście już o niej nie pamiętam i wręcz nie mogę doczekać się niedzieli. Liczę na szybkie bieganie i doping kibiców" - mówi Ewa Swoboda.

Liczę na szybkie bieganie i doping kibiców – mówi Ewa Swoboda / materiały prasowe /

Ciekawie zapowiada się także rywalizacja wracającego do formy rekordzisty Polski w skoku o tyczce Piotra Liska. W Chorzowie czeka go walka z takimi sławami, jak mistrz olimpijski Renaud Lavillenie czy wicemistrzem z Tokio Christopherem Nilsenem, potrafiącymi skakać ponad 6 metrów.



W konkursie pchnięcia kulą na Stadionie Śląskim zobaczymy jak Joe Kovacs (dwukrotny wicemistrz olimpijski) i Tom Walsh (dwukrotny brązowy medalista olimpijski) spiszą się w rywalizacji z Polakami - Konradem Bukowieckim i Michałem Haratykiem. Postawą na bieżni ma rozpalać kibiców Natalia Kaczmarek, która podczas mitingu w Ostrawie uzyskała wynik 50.16 (rekord życiowy) - to najlepszy rezultat w Europie w tym sezonie i najlepszy wynik Polki od 1977 roku. Szybciej w historii polskiej lekkoatletyki biegała tylko legendarna Irena Szewińska. Kaczmarek będzie rywalizowała z m.in. Justyną Święty-Ersetic oraz amerykańską gwiazdą Allyson Felix. Wielokrotna mistrzyni olimpijska i świata kończy w tym sezonie karierę i chce na Stadionie Śląskim pokazać się z jak najlepszej strony. Amerykanka już zdążyła przetestować bieżnię Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego podczas czwartkowego treningu.

"Mógłbym dalej wymieniać, bo we wszystkich konkurencjach mamy zawodników na światowym poziomie" - zauważa Chmara. "Interesujące będą także z pewnością starty Karola Zalewskiego, Kajetana Duszyńskiego, Angeliki Cichockiej czy powrót po dwudziestu miesiącach Sofii Ennaoui, która pobiegnie na 800 metrów.





68. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego jest jednym z dwunastu światowych mityngów zaliczanych do cyklu World Athletics Continental Tour Gold. Impreza na Stadionie Śląskim rozpocznie się 5 czerwca o godz. 14.45. Wstęp dla kibiców jest wolny, a organizatorzy z okazji Dnia Dziecka przygotują dla najmłodszych piknik pełen atrakcji. Dodatkowo planowane są aktywności projektu upowszechniania Królowej Sportu - Lekkoatetyka dla Każdego.