Sztab reprezentacji oficjalne zawiadomienia o powołaniach do klubów musi wysłać do niedzieli. Będzie to jednak szeroka kadra. Tę ostateczną, która pojawi się na zgrupowaniu w Warszawie 20 marca, mamy poznać trzy dni wcześniej. Fernando Santos do ostatniego momentu z powołaniami zwlekał, także prowadząc reprezentację Portugalii i Grecji.

W marcu nasza reprezentacja rozegra dwa spotkania w ramach eliminacji mistrzostw Europy. 24 marca w Pradze Polacy zagrają z Czechami, a trzy dni później na Stadionie Narodowym w Warszawie z Albanią.