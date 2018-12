Snajperska sobota piłkarzy reprezentacji Polski! Nasi kadrowicze strzelili dziś w sumie 6 bramek w swoich ligach. Z bramek cieszyli się: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Kamil Grosicki.

Z goli w sobotę cieszyli się również Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński / CIRO FUSCO / PAP/EPA

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, a jego Bayern Monachium pokonał u siebie FC Nuernberg 3:0 w meczu 14. kolejki niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej. Obrońcy tytułu w tabeli zajmują drugie miejsce, a do prowadzącej Borussii Dortmund tracą dziewięć punktów.

Lewandowski wynik otworzył w dziewiątej minucie, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Joshuy Kimmicha głową skierował piłkę do siatki. Na 2:0 podwyższył w 27. minucie. Zza pola karnego uderzył Leon Goretzka, ale trafił w poprzeczkę. Kapitanowi reprezentacji Polski pozostało dobić do pustej bramki.



W tym sezonie ma na koncie dziewięć bramek, a łącznie w 270 występach w Bundeslidze na listę strzelców wpisał się 189 razy. W Bayernie w 139 spotkaniach ekstraklasy uzyskał 115 goli.

Świetny występ Milika i Zielińskiego

Piotr Zieliński zdobył jedną, a Arkadiusz Milik - dwie bramki w sobotnim meczu Napoli przed własną publicznością z Frosinone w 15. kolejce piłkarskiej ekstraklasy Włoch. Wicelider pewnie pokonał przedostatnią drużynę tabeli 4:0.







Obaj Polacy grali od pierwszej do ostatniej minuty w ekipie z Neapolu. Zieliński trafił do siatki w siódmej minucie strzałem z kilkunastu metrów po zamieszaniu w polu karnym, zapewniając gospodarzom prowadzenie. Był to jego trzeci ligowy gol w tym sezonie.





Z kolei Milik pokonał bramkarza gości głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 68. minucie i uderzeniem z bliska kwadrans później. 24-letni napastnik ma w dorobku cztery bramki w tym sezonie. Na listę strzelców w sobotę wpisał się również Algierczyk Adam Ounas (40.).

Remis drużyny Grosickiego