Broniący tytułu Juventus Turyn pokonał u siebie Inter Mediolan 1:0 w szlagierze 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Włoch. "Stara Dama", w której składzie cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, pozostaje niepokonana w tym sezonie i prowadzi w tabeli.

Tym razem Cristiano Ronaldo nie trafił do bramki / ANDREA DI MARCO / PAP/EPA

Piątkowe "derby Italii" długo były wyrównane, a okazje do zdobycia bramki miały obie strony. Bliższy objęcia prowadzenia w pierwszej połowie był Inter, który nie potrafił jednak wykorzystać dogodnych sytuacji.

W 66. minucie po dośrodkowaniu z lewego skrzydła Portugalczyka Joao Cancelo do siatki głową trafił Chorwat Mario Mandzukic.



Ten gol przesądził o zwycięstwie gospodarzy, którzy zdecydowanie prowadzą w tabeli Serie A. Zgromadzili 43 punkty i o 11 wyprzedzają wicelidera Napoli. Drużyna, której piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, w sobotę o 15 podejmie przedostatnie Frosinone Bartosza Salamona. Inter ma 29 punktów i jest trzeci.



"Zespół Massimiliano Allegriego znowu zdaje się nie mieć konkurentów we Włoszech" - napisała w relacji z meczu "La Gazzetta dello Sport".



W innym sobotnim meczu 10. Sampdoria, w której występują Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki i Karol Linetty, zagra na wyjeździe z piątym Lazio.



W niedzielę trzecia od końca Bologna będzie miała okazję opuścić strefę spadkową. Zagra bowiem na wyjeździe z Empoli, do którego traci dwa punkty. Będzie to wyjątkowy mecz dla Łukasza Skorupskiego, który obecnie jest bramkarzem gości, ale w przeszłości występował w Empoli na zasadzie wypożyczenia z Romy.



Z kolei 14. w tabeli SPAL Thiago Cionka zagra na wyjeździe z sąsiadującą w tabeli drużyną Krzysztofa Piątka Genoą, która ma punkt więcej od zespołu z Ferrary. Zamykające tabelę Chievo, którego zawodnikami są Paweł Jaroszyński i Mariusz Stępiński, zmierzy się na wyjeździe z dziewiątą Parmą.