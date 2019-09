Po słabym meczu reprezentacja Polski bezbramkowo zremisowała z Austrią na Stadionie Narodowym w Warszawie w eliminacjach mistrzostw Europy. Po 6 kolejkach Polska jest liderem grupy G z 13 punktami na koncie. Wiceliderem jest Słowenia z 11 punktami na koncie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Składy



Polska: 22. Łukasz Fabiański - 21. Tomasz Kędziora, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 18. Bartosz Bereszyński - 7. Dawid Kownacki (16. Jakub Błaszczykowski), (14. Mateusz Klich), 2. Krystian Bielik, 10. Grzegorz Krychowiak, 20. Piotr Zieliński, 11. Kamil Grosicki (19. Sebastian Szymański) - 9. Robert Lewandowski (kapitan).



Austria: 13. Cican Stankovic - 21. Stefan Lainer, 3. Aleksandar Dragovic, 5. Stefan Posch, 2. Andreas Ulmer - 22. Valentino Lazaro (6. Stefan Ilsanker), 14. Julian Baumgartlinger (kapitan), 18. Konrad Laimer, 9. Marcel Sabitzer, 8. David Alaba - 7. Marko Arnautovic.

93'

Koniec meczu. Polska bezbramkowo remisuje z Austrią.

93'

Rzut wolny dla Austrii. Piłkę uderzył David Alaba, ale jego strzał przeleciał nad bramką.



90+2'

Żółta kartka dla Krystiana Bielika po faulu na Sabitzerze.



90'

Zmiana w Austrii. Konrada Laimera zmienia Michael Gregoritsch.



88'

Uderzenie z dystansu Krystiana Bielika, ale daleko od bramki.



83'

Dobra sytuacja dla Polski. Do piłki dobiegł przed polem karnym dobiegł Stankovic, piłkę przejął Lewandowski, ale nie oddał strzału na bramką Austrii. Po chwili z kontrą ruszyła Austria, którą faulem przerwał Mateusz Klich i został ukarany żółtą kartką.



77'

Zmiana w reprezentacji Austrii. Z boiska schodzi Valentino Lazaro, a w jego miejsce pojawia się Stefan Ilsanker. W polskiej drużynie schodzi kontuzjowany Błaszczykowski, a w jego miejsce wchodzi Mateusz Klich.



75'

Kontuzja Jakuba Błaszczykowskiego. Polak chyba nie będzie w stanie kontynuować gry.



70'

Druga zmiana w reprezentacji Polski. Z placu gry schodzi Kamil Grosicki, a w jego miejsce pojawia się Sebastian Szymański. TO debiut zawodnika Dynama Moskwa w pierwszej reprezentacji.



66'

Świetna okazja Austriaków! Arnautovic dostał prostopadłą piłkę, wyszedł sam na sam, ale jego strzał obronił nogą Fabiański.



64'

Indywidualna akcja Lewandowskiego w polu karnym. Minął kilku Austriaków, ale uderzył tuż obok słupka.



62'

Uderzenie Laimera z dystansu, ale strzał wybronił Fabiański.



60'

Mocne uderzenie zza pola karnego Marcela Sabitzera, ale piłka przeleciała kilkadziesiąt centymetrów obok słupka.



58'

Pierwsza zmiana w reprezentacji Polski. Z boiska schodzi Dawid Kownacki, a na nim pojawia się Jakub Błaszczykowski.



57'

Uderzenie zza pola karnego Alaby, ale niecelne.



55'

Kolejna akcja gospodarzy. Grosickiemu piłkę na dobieg zagrał Zieliński, ale Stankovic złapał ją na 15 metrze.



53'

Groźna akcja Polaków. Grosicki podał do rozpędzonego Tomasza Kędziory, ten dośrodkował w pole karne, piłkę głową uderzył Dawid Kownacki, ale obrońcy Austrii wybili futbolówkę.



49'

Pierwsza dobra okazja dla Austrii. Piłkę szybko wymienili Lazaro i Sabitzer, na wolne pole wybiegł Anautovic, ale jego uderzenie obronił Fabiański.



46'

Po faulu na Krychowiaku żółtą kartką ukarany Konrad Laimer.



46'

Zaczynamy drugą połowę. Obie drużyny bez zmian.



Przerwa

Przerwa

45'

Koniec pierwszej połowy meczu. Do przerwy bezbramkowy remis.



41'

Okres chaotycznej gry z obu stron w środku pola.



34'

Groźna akcja Austrii. Ulmer dośrodkował z lewej strony, z woleja uderzył Valentino Lazaro, ale futbolówkę w bok zbił Fabiański.



33'

Kontra Austrii. W stronę polskiej bramki pognał Marcel Sabitzer, ale uderzył tuż obok słupka.



31'

Kolejna świetna okazja Polaków! Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Grosicki, głową uderzył Glik, ale świetną interwencją popisał się Stankovic.



29'

Stefan Lainer dośrodkował z prawej strony, ale piłkę złapał Fabiański. Zagrał do Krystiana Bielika, ten podał do Piotra Zielińskiego, który zagrał do Kamila Grosickiego. "Grosik" dośrodkował w pole karne do niepilnowanego Lewandowskiego, ale kapitan uderzył nad bramką.



25'

Uderzenie sprzed pola karnego Stefana Lainera, ale zostało zablokowane przez Dawida Kownackiego.



23'

Akcja Polaków. Piotr Zieliński zagrał piłkę do Roberta Lewandowskiego, ten minął kilku rywali uderzył piłkę z dystansu, ale jego strzał został zablokowany. Po chwili z rzutu rożnego zagrał Grosicki, ale strzał Kamila Glika był niecelny.



18'

Strzał z 25 metrów Davida Alaby, ale piłka przeleciała metr nad poprzeczką bramki. W pierwszym kwadransie wyraźna przewaga Austrii.



15'

Tym razem akcja Austrii lewą stroną, ale Polacy wybili dośrodkowanie Andreasa Ulmera. Po rzucie rożnym zablokowany został strzał Davida Alaby.



14'

Austriacy wyraźnie przeważają. Po Prawej stronie szarżował Lainer i piłkę na rzut rożny wybił Jan Bednarek. Po chwili kontra reprezentacji Polski, w słupek uderzył Kamil Grosicki, ale sędzia wcześniej odgwizdał spalonego.



10'

Bardzo groźna akcja Austriaków. Valentino Lazaro zagrał piłkę przed pole karne do Stefana Lainera, ten dośrodkował na głowę w Arnautovicia, a piłka po jego strzale uderzyła w słupek.



9'

Pierwszą żółtą kartką w tym meczu został ukarany po faulu na Dawidzie Kownackim Marko Arnautovic.



5'

Szybka odpowiedź reprezentacji Polski! Z prawej strony dośrodkował Robert Lewandowski, a piłkę głową uderzył Kamil Grosicki. Cican Stankovic nie miał problemów ze złapaniem tej piłki. Po chwili centrą po drugiej stornie boiska odpowiedział Arnautovic, ale piłkę ponownie złapał Fabiański.



3'

Pierwsze minuty to dominacja Austrii. Marcel Sabitzer podał do Marco Arnautovicia, ale strzał z 15 metrów bez problemu złapał Łukasz Fabiański.

1'

Zaczynamy!

20:43

Piłkarze obu drużyn są już na placu gry.



20:16

20:11

W porównaniu do meczu ze Słowenią, w polskim składzie są 3 zmiany. Michała Pazdana zastąpił Kamil Glik, Mateusza Klicha Krystian Bielik, a Krzysztofa Piątka Dawid Kownacki.



20:10

Reprezentacja Polski zagra dzisiaj w białych strojach.