Po meczu piłki nożnej kobiet między Tigres, a Houston Dash doszło do skandalicznego wydarzenia. Piłkarka Sofia Huerta podeszła do trybuny, by zrobić selfie z kibicami. W tym czasie stojący za nią mężczyzna złapał ją za pierś. Klub Tigres potępił to zdarzenie i wezwał do pomocy w identyfikacji kibica.

