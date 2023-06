​Polskie siatkarki zanotowały szóste zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W Hongkongu pokonały Turczynki 3:0 i ponownie objęły prowadzenie w tabeli, bowiem dotychczasowe liderki Chinki w czwartek nie grały.

Świetna sera polskich siatkarek w Lidze Narodów / Piotr Polak / PAP

Biało-czerwone nie zamierzają się zatrzymywać i przełamują kolejne złe passy. W pierwszym turnieju w Antalyi po ośmiu latach po raz pierwszy pokonały Serbię (3:0), a w Hongkongu po dokładnie takim samym czasie zwyciężyły Turcję, z którą przegrały 10 poprzednich meczów.

Podopieczne Stefano Lavariniego zyskały blisko 12 punktów do międzynarodowego rankingu, w którym zajmują ósme miejsce i mocno zbliżyły się do Japonek i Turcji. Wysoka lokata w tym zestawieniu może pomóc w uzyskaniu kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.

W piątek o godz. 11. Polki zmierzą się z Holandią, która jak dotąd doznała pięć porażek. Na zakończenie rywalizacji w Hongkongu w sobotę zagrają z Chinami.

Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą również Amerykanki. W turnieju w Brasilii gładko pokonały Tajlandię 3:0 i podobnie jak Polki, mają na koncie sześć wygranych spotkań.

W Lidze Narodów każda z reprezentacji weźmie udział w trzech turniejach i rozegra 12 spotkań w fazie zasadniczej.

Siedem najlepszych drużyn po trzech rundach plus gospodarz - Stany Zjednoczone - weźmie udział w turnieju finałowym w Arlington.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Narodów:

Hongkong

Bułgaria - Kanada 0:3 (15:25, 13:25, 15:25)

Polska - Turcja 3:0 (25:22, 25:20, 30:28)

Dominikana - Włochy 2:3 (16:25, 25:16, 25:21, 22:25, 10:15)



Brasilia

Tajlandia - USA 0:3 (21:25, 18:25, 16:25)

Japonia - Korea Płd. (22.30)



tabela: M Z P sety pkt

1. Polska 6 6 0 18-4 17

2. USA 6 6 0 18-7 15

3. Chiny 5 5 0 15-3 14

4. Brazylia 5 4 1 14-4 13

5. Turcja 6 4 2 14-7 13

6. Niemcy 5 4 1 12-7 11

7. Japonia 5 3 2 11-7 10

8. Kanada 6 3 3 11-11 9

9. Włochy 6 3 3 12-13 8

10. Tajlandia 6 2 4 9-12 7

11. Dominikana 6 2 4 11-16 5

12. Bułgaria 6 1 5 7-15 5

13. Serbia 5 1 4 8-14 4

14. Holandia 5 0 5 4-15 1

15. Chorwacja 5 0 5 1-15 0

16. Korea Południowa 5 0 5 0-15 0