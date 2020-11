Kłopoty PSG w grupowej tabeli. Barcelona bez Messiego. Szczęsny z szansą na przybliżenie się do awansu. Przed nami pierwsze rewanżowe starcia w grupach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem będziemy przyglądać się pojedynkowi wymienionego już paryskiego zespołu z RB Lipsk. Jeśli paryżanie przegrają, a Manchester United wygra swój mecz, zespół Tuchela może być jedną nogą poza Ligą Mistrzów.

Piłkarze Paris Saint Germain podczas treningu przed dzisiejszym meczem z RB Lipsk / YOAN VALAT / PAP/EPA

PSG zajmuje dopiero trzecie miejsce w grupie H i ma 3 punkty straty do RB Lipsk i prowadzącego Manchesteru United. Potknięcie paryżan oddali ich od miejsc dających awans do fazy pucharowej. Zespół Tuchela przegrał pierwsze mecze z United i Lipskiem. Jedyne zwycięstwo, które zanotował to triumf nad Basaksehirem.

Barcelona bez Messiego

Piłkarz Dynama Kijów Tomasz Kędziora nie będzie miał okazji po raz drugi zagrać przeciwko Lionelowi Messiemu. Argentyński gwiazdor Barcelony nie poleciał z drużyną na Ukrainę, gdzie oba zespoły zmierzą w 4. kolejce grupy G Ligi Mistrzów.

Taką decyzję podjął trener "Dumy Katalonii" Ronald Koeman, który przyznał, że Messiemu przyda się odpoczynek. Z tego samego powodu w Hiszpanii został Holender Frenkie de Jong.

W Kijowie Barcelona zagra więc w przynajmniej częściowo rezerwowym składzie. Z powodu kontuzji kilka miesięcy przerwy czeka Ansu Fatiego, Sergiego Roberto i Gerarda Pique, a z mniej poważnym urazem zmaga się Sergio Busquets, który też we wtorek nie zagra.

Największym problemem Koemana będzie zestawienie linii defensywy. Ze wszystkich środkowych obrońców zdrowy jest tylko Francuz Clement Lenglet. Oprócz Pique z gry wykluczeni są też Francuz Samuel Umtiti oraz Urugwajczyk Ronald Araujo.

Barcelona może już w tej kolejce zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Odniosła komplet zwycięstw w trzech poprzednich meczach i prowadzi w tabeli przed Juventusem Turyn - 6 pkt oraz Dynamem i Ferencvaros Budapeszt, które mają po punkcie.

Szczęsny zagra o czyste konto

Polak wystąpił na przedmeczowej konferencji, na której komplementował swojego trenera. Spotkanie z dziennikarzami obfitowało w żarty. Chodziło głównie o to, że Szczęsny wypowiadał się o szkoleniowcu w superlatywach po to, by jak sam żartował, mieć możliwość wystąpienia w pierwszym składzie.

Ławka rezerwowych raczej Polakowi nie grozi. Dziś będzie chciał zrobić to, czego nie udało się dokonać w pierwszym meczu z Ferencvarosem. A chodzi o czyste konto. Poprzednie spotkanie 4:1 wygrała Stara Dama. Dziś celem jest również zwycięstwo, ale też granie "na zero z tyłu".

Ciekawa grupa F

Tu liderem jest Borussia Dortmunt, która dziś zagra z Club Brugge. BVB jest liderem grupy i wyprzedza o jeden punkt Lazio. Rzymianie wyprzedzają z kolegi Brugię również o jeden punkt. Tabelę zamyka Zenit, który zagra właśnie z Lazio. Do gry wrócić ma Ciro Immobile, który w meczu Serie A przeciwko Crotone zdobył gola.

Dwa pierwsze mecze (Krasnodar - Sevilla, Rennes - Chelsea) o 18:55. Pozostałe spotkania rozpczną się o 21:00.