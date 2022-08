Od dziś do niedzieli trwać będzie walka o medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Teoretycznie mamy nawet kilkanaście medalowych szans, ale jak zwykle do takiej imprezy podchodzić należy z pokorą. Najmocniej liczymy na naszych młociarzy oraz na konkurencje biegowe. Na poprzednich mistrzostwach w Berlinie w 2018 roku zdobyliśmy 12 medali. Dwa lata temu z powodu pandemii impreza się nie odbyła.

Paweł Fajdek / Adam Warżawa / PAP

W minionej dekadzie nasz medalowy plon na mistrzostwach Europy był przeważnie naprawdę imponujący. Biało-czerwoni dwunastokrotnie stawali na podium nie tylko w Berlinie w 2018 roku, ale także w Amsterdamie w 2016 r. i w Zurichu w 2014 r. Teraz nadzieje również są spore, choć konkurencja nie śpi.

Mistrzostwa Europy w 2018 roku w Berlinie były naszym pokazem siły. Chciałbym bardzo, żeby po czterech latach, także w Niemczech, bo w Monachium, było tak samo - mówi kulomiot Konrad Bukowiecki, który cztery lata temu w Berlinie wywalczył srebro, ale od tego czasu z różnych względów ma słabsze wyniki.

W kontekście naszych medalowych szans trzeba wymienić sportowców, którzy kilka tygodni temu stali na podium Mistrzostw Świata w Eugene. Głównymi kandydatami do kolejnych medali są z pewnością młociarze: Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Być może o podium powalczy także dwukrotna srebrna medalistka z Eugene Katarzyna Zdziebło, ale w Monachium wystąpi tylko na dystansie 20 kilometrów.

Nadzieje w kobiecej sztafecie

Jak zwykle myśląc o medalach zerkamy w stronę naszej kobiecej sztafety 4x400 metrów. Polki po nieudanych mistrzostwach świata i napięciach w zespole na pewno będą chciały wzbogacić swoje sportowe CV. W bardzo dobrej formie jest Natalia Kaczmarek, która niedawno na Memoriale Kamili Skolimowskiej poprawiła znacząco rekord życiowy.

Mam nadzieję, że na mistrzostwach Europy pokażę, że jestem w formie i że byłam w formie. Staram się nie myśleć o tym, co się wydarzyło, bo po prostu chcę skupić się na tym, co będzie dalej. A chciałabym, żeby mistrzostwa Europy wyglądały tak, jak reszta mojego sezonu, czyli żebym biegała naprawdę na dobrym poziomie i żebym przede wszystkim się cieszyła z tego biegania - podkreśla nasza zawodniczka, która być może włączy się do walki o indywidualne podium.

Skrzyszowska odniesie pierwszy seniorski sukces?

Stać na to także Annę Kiełbasińską, a Justyna Święty-Ersetic bez względu na okoliczności zawsze może pokazać swój zadziorny charakter. Z szansami na medal do Monachium wybrała się także Pia Skrzyszowska. Zawodniczka biegająca na 100 metrów przez płotki robi systematyczne postępy. Może właśnie teraz odniesie pierwszy, seniorski sukces? Na pewno o podium mogą walczyć także płotkarz Damian Czykier, siedmioboistka Adrianna Sułek czy biegaczki: Ewa Swoboda (100 m) i Sofia Ennaoui (1500 m).

Sportowy świat liczy także na kolejne świetne występy takich postaci jak Armand Duplantis. Ciekawe też jaką formę pokażą ci, którzy niespodziewanie zawiedli na mistrzostwach świata. W tym gronie choćby Norweg Karsten Warholm, który w biegu na 400 m przez płotki zajął w Eugene odległe 7. miejsce. Teraz rekordzista świata celować będzie w złoto.

Plan pierwszego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Europy:

15 sierpnia (poniedziałek) - sesja poranna

10:00 - pchnięcie kulą mężczyzn, kwalifikacje - (Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Jakub Szyszkowski)

10:05 - 100 m mężczyzn, dziesięciobój - (Paweł Wiesiołek)

10:25 - skok o tyczce kobiet, kwalifikacje

10:30 - maraton kobiet - (Katarzyna Jankowska, Monika Jackiewicz, Aleksandra Lisowska, Angelika Mach, Izabela Paszkiewicz)

10:40 - 100 m mężczyzn, eliminacje - (Adrian Brzeziński, Dominik Kopeć, Przemysław Słowikowski)

10:50 - skok w dal mężczyzn, dziesięciobój - (Paweł Wiesiołek)

11:05 - 100 m kobiet, eliminacje - (Magdalena Stefanowicz)

11:20 - pchnięcie kulą kobiet, eliminacje - (Paulina Guba, Klaudia Kardasz)

11:30 - maraton mężczyzn - (Arkadiusz Gardzielewski, Kamil Jastrzębski, Kamil Karbowiak, Adam Nowicki)

12:10 - skok w dal mężczyzn, kwalifikacje - (Piotr Tarkowski)

12:40 - pchnięcie kulą mężczyzn, dziesięciobój - (Paweł Wiesiołek)



15 sierpnia (poniedziałek) - sesja popołudniowa

18:15 - rzut dyskiem kobiet, eliminacje - (Karolina Urban, Daria Zabawska)

18:30 - skok wzwyż mężczyzn, dziesięciobój - (Paweł Wiesiołek)

19:00 - 400 m mężczyzn, eliminacje - (Kajetan Duszyński)

19:35 - 400 m kobiet, eliminacje - (Iga Baumgart-Witan)

20:05 - trójskok mężczyzn, eliminacje - (Adrian Świderski)

20:15 - 1500 m mężczyzn, eliminacje - (Michał Rozmys)

20:38 - pchnięcie kulą kobiet, finał - (ew. Paulina Guba, Klaudia Kardasz)

20:58 - pchnięcie kulą mężczyzn, finał - (ew. Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Jakub Szyszkowski)

21:15 - 400 m mężczyzn, dziesięciobój - (Paweł Wiesiołek)

21:48 - 10 000 m kobiet, finał