Przed kolarskim peletonem ostatni w tym roku trzytygodniowy wyścig. Po wiosennym Giro d’Italia i lipcowym Tour de France pora na hiszpańską Vueltę. W tym roku ciężko wskazać jednego, wielkiego faworyta, ale z pewnością trasa licząca ponad 3200 kilometrów będzie bardzo selektywna. Spośród pięciu Polaków największe emocje budzi występ Rafała Majki.

Rafał Majka / Grzegorz Momot / PAP

To właśnie Rafał Majka jest jedynym Polakiem, który potrafił stanąć na podium całego wyścigu. W 2015 roku zajął na Vuelcie 3. miejsce, a dwa lata później wygrał etap. Zresztą rok 2017 był dla nas bardzo udany, bo dwa etapy wygrał jeszcze Tomasz Marczyński z ekipy Lotto Soudal, który w tym sezonie także stanie na starcie Vuelty. Majka ostatnio głównie wypoczywał. Po zakończonym na początku czerwca Giro jechał tylko w Tour de Pologne. Nasz narodowy wyścig zakończył na 9. miejscu, a w kontekście Vuelty mówił jedynie, że chciałby skończyć wyścig w czołowej piątce.

Kolarz grupy Bora-Hansgrohe w swojej najwyższej formie z pewnością jest w stanie to zrobić, jednak dokładna dyspozycja Majki pozostaje niewiadomą. Na Tour de Pologne nie prezentował się szczególnie dobrze, ale budował formę właśnie na hiszpański wyścig. Przez trzy tygodnie może się dużo wydarzyć, ale jedno jest pewne. Majka będzie miał bardzo mocnych konkurentów.

Wystarczy wymienić kilka nazwisk. W drużynie Movistaru zobaczymy choćby Nairo Quintanę i Alejandro Valverde. Obaj mogą walczyć o "generalkę", choć na przykład Hiszpan ma się ponoć nastawić na zwycięstwa etapowe. W ekipie Jumbo-Visma pojadą Słoweniec Primoż Roglić - dla wielu faworyt numer jeden - oraz Holender Steven Kruijswijk. W składzie Astany są Hiszpanie Ion Izaguirre i Michel Angel Lopez oraz Duńczyk Jacob Fuglsang. Wypada wymienić jeszcze Rigoberto Urana i Estebana Chavesa. Na ostatniej prostej z powodu kontuzji z listy startowej wypadł niestety zwycięzca Giro d’Italia sprzed kilku miesięcy Richard Carapaz. Ciekawie będzie nie tylko w walce o czołowe lokaty, bo na liście startowej mamy kilku świetnych sprinterów jak Sam Bennett, Fernando Gaviria czy Luka Mezgec, który wygrywał etapy na Tour de Pologne.

Na liście startowej mamy też łącznie pięciu Polaków. Oprócz Majki także drugi kolarz z grupy Bora-Hansgrohe Paweł Poljański. W barwach Lotto Soudal pojedzie Tomasz Marczyński, a w składzie ekipy CCC są Paweł Bernas i Szymon Sajnok.

Tegoroczna Vuelta a Espana to 3272 kilometry do pokonania w trakcie trzech tygodni. Wszystko rozpocznie się od drużynowej jazdy na czas, a zakończy etapem z metą w Madrycie. Po drodze w planach jest tylko jedna jazda indywidualna na czas, która zostanie zresztą rozegrana we Francji, bo Vuelta do okolic znanych z Tour de France. Będzie to choćby położone u podnóża Pirenejów miasto Pau, w którym zakończy się "czasówka". Zanim jednak kolarze odwiedzą Francję będą się ścigać także na terytorium Andory. Trasa wyścigu preferuje specjalistów od jazdy po górach. Dziewięć etapów można zakwalifikować jako typowo górskie. Wielokrotnie na metą będą wiodły długie i trudne podjazdy. Szczególnie trudny wydaje się drugi tydzień ścigania. Do tego dochodzi sześć płaskich etapów, cztery pagórkowate oraz dwie jazdy na czas: grupowa i indywidualna.

Trasa 74. edycji Vuelta a Espana:

24.8 - 1. etap: Salinas de Torrevieja - Torrevieja, 24 km (jazda druż. na czas)

25.8 - 2. etap: Benidorm - Calpe, 193 km

26.8 - 3. etap: Ibi - Alicante, 186 km

27.8 - 4. etap: Cullera - El Puig, 177 km

28.8 - 5. etap: L’Eliana - Alto de Javalembre, 165 km

29.8 - 6. etap: Mora de Rubielos - Ares del Maestrat, 196,6 km

30.8 - 7. etap: Onda - Mas de la Costa, 182 km

31.8 - 8. etap: Valls - Igualada, 168 km

1.9 - 9. etap: Andorra la Vella - Cortals d’Encamp 96,8 km

2.9 - dzień przerwy

3.9 - 10. etap: Jurançon - Pau, 36,1 km (jazda ind. na czas)

4.9 - 11. etap: Saint-Palais - Urdax, 169 km

5.9 - 12. etap: Circuito de Navarra - Bilbao, 175 km

6.9 - 13. etap: Bilbao - Los Machucos, 168 km

7.9 - 14. etap: San Vicente de la Barquera - Oviedo, 189 km

8.9 - 15. etap: Tineo - Alto del Acebo, 159 km

9.9 - 16. etap: Pravia - Alto de la Cubilla, 155 km

10.9 - dzień przerwy

11.9 - 17. etap: Aranda del Duero - Guadalajara, 199,7 km

12.9 - 18. etap: Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra, 180,9 km

13.9 - 19. etap: Avila - Toledo, 163,4 km

14.9 - 20. etap: Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos, 189 km

15.9 - 21. etap: Fuenlabrada - Madryt, 105 km