Ponad 200 młodych adeptów pływania weźmie udział w pierwszej tegorocznej odsłonie Otylia Swim Tour. Otylia Jędrzejczak wraz ze swoim sztabem trenerskim przeszkoli dzieci w Lublinie.

Rusza Otylia Swim Tour / Fot. Paweł Skraba / Materiały prasowe



Cieszę się, że wracamy do Lublina, który może pochwalić się m.in. piękną i nowoczesną pływalnią Aqua Lublin - podkreśla Otylia Jędrzejczak. Sztab składający się z blisko dwudziestu trenerów, dietetyków i psychologów sportowych spędzi z dziećmi bardzo aktywny dzień - dodaje mistrzyni olimpijska z Aten.



Otylia Jędrzejczak o tym, jak będą wyglądać zajęcia w Lublinie Materiały prasowe

Uczestnikami Otylia Swim Tour są nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, dla których przygotowano m.in. wykłady psychologa i dietetyka. Dzieciaki trenować będą zarówno na pływalni, jak i w hali sportowej.

Uczestnikami Otylia Swim Tour są nie tylko dzieci, ale także ich rodzice / Fot. Paweł Skraba / materiały promocyjne

Najważniejsze jest to, że dzieci będą się dobrze bawić. To konieczne, by mogły zainteresować się sportem - podkreśla Otylia Jędrzejczak. Wszyscy uczestnicy Otylia Swim Tour otrzymują bogate pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. firmy Wiśniowski i Baron.

Z przyjazdu sztabu Fundacji Otylii Jędrzejczak bardzo zadowolone są władze Lublina.

Dążymy do tego, by Lublin był rozpoznawalny na sportowej mapie Polski. Dążymy do tego poprzez współpracę z klubami sportowymi, modernizację obiektów sportowych, ale także poprzez takie osoby jak pani Otylia, które są ogromną inspiracją dla najmłodszych sportowców - mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina.

Na tegorocznej mapie Otylia Swim Tour jest pięć miast.