W Kielcach rozpocznie się dziś 79. edycja Tour de Pologne. W 153-osobowym peletonie pojedzie 11 polskich kolarzy. Zabraknie Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Meta pierwszego etapu wyznaczona została w Lublinie.

Kolarze reprezentacji Polski / Piotr Polak / PAP

Michał Kwiatkowski, zwycięzca wyścigu z 2018 roku, został wycofany przez brytyjską ekipę Ineos Grenadiers niemal w ostatniej chwili. Z kolei Rafał Majka, triumfator z 2014 roku, uległ poważnej kontuzji podczas niedawnego Tour de France.



Kwiatkowski doznał kontuzji podczas czerwcowego Criterium du Dauphine we Francji. Badania wykazały naderwanie mięśnia półścięgnistego. W lipcu nie wystartował w Tour de France, ale miał powrócić do ścigania w wyścigu w Polsce.

Kwiatkowski przyznał na Facebooku, że 10 dni temu miał wypadek w czasie treningu we Francji. "Na szczęście nie połamałem żadnych kości, ale odpoczynek jest kluczowy, by dojść do siebie. Przykro mi, że nie będę się ścigał przed fanami z mojego kraju, ale powrócę" - zapewnił.

22 drużyny na starcie

W Kielcach na starcie staną 22 drużyny - wszystkie 18 z licencjami World Tour oraz cztery zaproszone: reprezentacja Polski, belgijski Alpecin-Fenix, hiszpańska Caja Rural i norweski Uno-X.

W stawce 153 zawodników będzie 11 polskich kolarzy: Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe), Filip Maciejuk (Bahrain-Victorious), Łukasz Wiśniowski (EF Education-EasyPost), Kamil Małecki (Lotto Soudal) oraz w barwach reprezentacji: Stanisław Aniołkowski, Patryk Stosz, Piotr Brożyna, Mateusz Grabis, Jakub Murias, Jakub Kaczmarek i Marcin Budziński.

Kolarze hiszpańskiej grupy Movistar / Paweł Polak / PAP

Na liście startowej jest wielu znanych zawodników, jak Brytyjczyk Mark Cavendish, mistrz olimpijski z Tokio Ekwadorczyk Richard Carapaz, Hiszpan Pello Bilbao, Francuz Arnaud Demare, Kolumbijczyk Sergio Higuita czy zwycięzca wyścigu z 2016 roku Belg Tim Wellens.

Gdzie pojawią się kolarze?

Trasa wyścigu poprowadzi najpierw przez wschodnią Polskę. Miastami goszczącymi mety etapów będą: Lublin, Zamość, Przemyśl, Sanok, Rzeszów, Bukowina Tatrzańska oraz Kraków. Po raz pierwszy od wielu lat kolarze ominą Górny Śląsk.

Wyścig powinien się rozstrzygnąć przedostatniego dnia podczas 12-kilometrowej górskiej jazdy indywidualnej na czas z Szaflar na Wierch Rusiński (Bukovina Resort).

Pierwszy etap, z Kielc do Lublina, liczy 218,8 km. Lotne premie wyznaczono w Annopolu (102 km), Józefowie nad Wisłą (122 km) oraz Nałęczowie (190 km), natomiast premie górskie - w miejscowościach Dobre (156 km) i Wylągi (168 km).

Do mety w Lublinie kolarze powinni przyjechać ok. godz. 18.40.