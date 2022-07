Michał Kwiatkowski nie wystartuje w rozpoczynającym się w sobotę w Kielcach wyścigu Tour de Pologne. 32-letni kolarz został w ostatniej chwili wycofany ze składu brytyjskiej ekipy Ineos Grenadiers.

Michał Kwiatkowski / Peter De Voecht / PAP/PANORAMIC

Mogę potwierdzić, że Michał Kwiatkowski nie pojedzie w naszym wyścigu z przyczyn zdrowotnych - powiedziała PAP Agata Lang, córka i zastępca dyrektora Tour de Pologne Czesława Langa.

Michał Kwiatkowski doznał kontuzji podczas czerwcowego Criterium du Dauphine we Francji. Badania wykazały naderwanie mięśnia półścięgnistego. W lipcu nie wystartował w Tour de France, ale miał powrócić do ścigania w wyścigu w Polsce.

Kwiatkowski przyznał na Facebooku, że 10 dni temu miał wypadek w czasie treningu we Francji. "Na szczęście nie połamałem żadnych kości, ale odpoczynek jest kluczowy, by dojść do siebie. Przykro mi, że nie będę się ścigał przed fanami z mojego kraju, ale powrócę" - zapewnił.

W Tour de Pologne Kwiatkowski prezentował się zazwyczaj bardzo dobrze. Dotychczas startował pięć razy i trzykrotnie stanął na podium. Oprócz triumfu sprzed czterech lat, był drugi w swoim debiucie w 2012 roku oraz trzeci w ubiegłorocznej edycji. Nie udały mu się tylko wyścigi w latach 2015-16.



79. Tour de Pologne będzie więc pierwszym wyścigiem od 10 lat, w którym zabraknie dwóch najlepszych polskich kolarzy. Od 2012 roku występowali albo Rafał Majka, albo Kwiatkowski, choć nie zdarzyło się, by ścigali się razem w tej samej edycji. Majka, który również jest kontuzjowany, ma na koncie zwycięstwo w 2014 oraz drugie miejsce w 2017 roku. W 2013 i 2020 plasował się tuż za podium.

Wyścig rozpocznie się w sobotę etapem z Kielc do Lublina (218,8 km).