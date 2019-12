Ruch Chorzów, który obecnie rozgrywa swoje spotkania na poziomie III ligi, w przyszłym roku będzie świętować okrągłą 100. rocznicę powstania. Ruch został założony dokładnie 20 kwietnia 1920 roku. Z okazji okrągłej rocznicy powstania, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce przygotował specjalny herb, którym przez cały przyszły rok będzie się posługiwał. Znajdzie się on na oficjalnych klubowych koszulkach i gadżetach.

Nowy herb Ruchu Chorzów / Wojciech Marczyk / RMF FM

W kawiarence klubowej na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie władze klubu zaprezentowały herb, jakim Ruch będzie się posługiwał w rocznicowym roku. Do użytku ma on wejść jeszcze w tym miesiącu.

Specjalny znak zaprojektował Jakub Balicki, który wcześniej stworzył m.in.: herb rocznicowy Wisły Kraków. Jak przyznaje autor, pierwotnie powstały dwie wersje z których władze klubu wybrały jedną.

Jedna to była herb aktualny wzbogacony o treść jubileuszową. A druga. to były nawiązania do przedwojennego herbu, kiedy Ruch nosił jeszcze nazwę Hajduki Wielkie. Po burzliwych dyskusjach ostatecznie wygrała wersja pierwsza - mówi Jakub Balicki z serwisu polskielogo.net.

Rocznicowy herb zmienił się tak naprawdę niewiele. Zyskał on złote napisy i akcenty. Zastosowano w nim nawet czcionkę, która powstała dokładnie w latach 20. czyli wtedy, kiedy Ruch.

Użyłem kroju, który nawiązuje do czcionki Futura z lat 20. Ruch jest co prawda starszy o 4 lata, ale jest to font (zdigitalizowana czcionka) nawiązujący do tamtej epoki - dodaje Balicki

Pod herbem znajduje się cyfra 100, która mówi o rocznicy klubu. Jest ona wpisana między dwa złote skrzydła, przedstawione w bardziej modernistycznej formie. Nawiązują one do śląskiego orła, który jest maskotką klubu. Natchnieniem do takiego zaznaczenia rocznicy, były herby z lat 50, w których pojawiały się wieńce laurowe i rok w którym klub obchodził jubileusz.

Nie chciałem takich typowych liści wkomponować, jak to jest na starodawnych odznakach. Użyłem takiego motywu, który może się kojarzyć ze skrzydłami orła. Jest to też nawiązanie do lokalności klubu - mówił twórca herbu Jakub Balicki.

Zmieniła się też złota gwiazda oznaczająca 14 mistrzostw Polski klubu z Chorzowa. Nie jest ona teraz nad herbem, a jest w niego wpisana.

Prezentacja tymczasowego znaku klubu to pierwsza informacja dotycząca setnej rocznicy powstania. Klub razem ze stowarzyszeniem kibiców "Wielki Ruch" oraz miastem, będzie organizował rocznicowe wydarzenia. Wśród nich nie zabraknie wystaw, okazjonalnych meczów, spotkań z legendami klubu.

Mimo, że klub dokładne urodziny obchodzi 20 kwietnia, to obchody będą trwały cały rok i właściwie w każdym miesiącu będą miały miejsce jakieś rocznicowe wydarzenia.