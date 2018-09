"Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) znów pracuje zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Agencji Antydopingowej" - powiedział szef WADA sir Craig Reedie. Taką decyzję podjęto podczas kongresu na Seszelach. Postawiono jednak kilka warunków.

Plakietka przed siedzibą Rosyjskiej Agencji Antydopingowej / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Na oficjalnym koncie WADA na Twitterze potwierdzono informację, którą wcześniej podała agencja TASS, powołując się na anonimowe źródło.

Dziś ogromna większość Komitetu Wykonawczego WADA zdecydowała o przywróceniu statusu RUSADA jako zgodnej z Kodeksem (antydopingowym - PAP), pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków (...) i trzymania się ustaleń - powiedział Reedie.



Szef WADA wyjaśnił, że RUSADA otrzymała termin, przed upływem którego WADA musi otrzymać pełen dostęp do moskiewskiego laboratorium, jego zasobów, danych i próbek.



Komitet Wykonawczy jest zdeterminowany, aby wnioskować o kolejne zawieszenie, jeśli termin nie zostanie dochowany - dodał Reedie.



RUSADA straciła akredytację światowych władz antydopingowych w 2015 roku w związku ze skandalem, w który uwikłanych było ok. tysiąca sportowców, a także trenerzy, działacze i funkcjonariusze państwowi.



Przed nami jeszcze sporo pracy, ale to pozytywny sygnał, zwłaszcza dla naszych zawieszonych lekkoatletów, sztangistów i paraolimpijczyków - powiedział agencji Reutera szef RUSADA Jurij Ganus.

(nm)