Rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli rywalizować w przyszłorocznych igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu jako sportowcy neutralni. Tak zdecydowano podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) w Bahrajnie.

XVII Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu odbędą się między 28 sierpnia a 8 września 2024 / Shutterstock

Najpierw podjęto decyzję o dopuszczeniu Rosjan do startu. Opowiedziało się za nią 74 członków IPC, przeciw było 65. Trzynaście narodowych komitetów paraolimpijskich wstrzymało się od głosu. W sesji popołudniowej takie same ustalenia podjęto w stosunku do Białorusinów.