​Piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski najprawdopodobniej rozegra w sobotę 200. mecz w barwach bawarskiego zespołu licząc wszystkie rozgrywki. Broniąca tytułu drużyna podejmie Bayer Leverkusen w trzeciej kolejce niemieckiej ekstraklasy.

Robert Lewandowski / Robin Rudel/dpa / PAP/EPA

Na dotychczasowe występy kapitana reprezentacji Polski w Bayernie składa się 129 spotkań w Bundeslidze (108 goli), 44 w Lidze Mistrzów (28), 22 w Pucharze Niemiec (17) i pięć w Superpucharze Niemiec (4). Łącznie 199 meczów i 157 bramek.

W tym sezonie Lewandowski trafił do siatki w lidze dwukrotnie i przyczynił się do zwycięstw mistrza kraju nad Hoffenheim 3:1 i nad VfB Stuttgart 3:0. Bawarczycy zajmują pierwsze miejsce, komplet punktów mają także VfL Wolfsburg i Hertha Berlin.



Do czołówki chciałby należeć także Bayer, który zresztą według niektórych mierzy w tytuł wicemistrzowski w tym sezonie. Jednak po raz pierwszy od 24 lat po dwóch kolejkach pozostaje bez punktu.



Zanim się zaczął sezon, mówiło się, że skończymy na drugim miejscu. Teraz nagle wszystko jest źle. Oczywiście nie spodziewaliśmy się dwóch porażek, ale dziwi mnie, że już teraz jesteśmy tak surowo oceniani. Całe szczęście, że to spada na mnie, a nie na piłkarzy, bo ja sobie z tym poradzę - powiedział trener drużyny z Leverkusen Heiko Herrlich.



Tymczasem prowadzony od początku sezonu przez chorwackiego szkoleniowca Niko Kovaca Bayern spisuje się zgodnie z oczekiwaniami i dobrze rozpoczął marsz po siódmy z rzędu tytuł w Bundeslidze.



Drużyna wygląda na świetnie przygotowaną fizycznie. Taktyka jest dopracowana, co widać było szczególnie w Stuttgarcie. Możemy być optymistami w tym sezonie - cieszył się szef klubu Karl-Heinz Rummenigge.



Spotkanie w Monachium rozpocznie się w sobotę o 15:30. Wtedy też beniaminek Fortuna Duesseldorf, którego barw broni w tym sezonie Marcin Kamiński, podejmie Hoffenheim. Z kolei o 18:30 wicemistrz kraju Schalke 04 Gelsenkirchen, który niespodziewanie poniósł dotychczas dwie porażki, zmierzy się na wyjeździe z innym pretendentem do czołowej czwórki Borussią Moenchengladbach.



Trzecia kolejka rozpocznie się w piątek o 20:30, gdy Borussia Dortmund zagra przed własną publicznością, i prawdopodobnie z Łukaszem Piszczkiem w składzie, z Eintrachtem Frankfurt.

(ph)