Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego może zmierzyć z Barceloną lub Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego w ćwierćfinale Ligi Mistrzów: pod warunkiem, że najpierw wyeliminuje Chelsea Londyn. Losowanie par ćwierćfinałowych LM odbyło się w szwajcarskim Nyonie.

W Nyonie odbyło się losowanie par 1/4 i 1/2 finału Ligi Mistrzów / Harold Cunningham / UEFA / PAP/EPA

W tej chwili pewne miejsc w ćwierćfinale są: Atletico Madryt, które w 1/8 finału wyeliminowało broniący trofeum Liverpool, Paris Saint-Germain oraz debiutujące na tym poziomie rozgrywek RB Lipsk i Atalanta Bergamo.

W pozostałych czterech parach 1/8 finału przed przerwą, wymuszoną przez pandemię koronawirusa, zdążono rozegrać tylko pierwsze mecze.

Rewanżowe spotkania - Bayern Monachium - Chelsea (w Londynie było 3:0 dla Bayernu), Barcelona - Napoli (we Włoszech było 1:1), Manchester City - Real Madryt (w stolicy Hiszpanii "The Citizens" wygrali 2:1) oraz Juventus Turyn - Olympique Lyon (we Francji gospodarze zwyciężyli 1:0) - rozegrane zostaną 7 i 8 sierpnia.

Po dzisiejszym losowaniu w Nyonie pewne jest natomiast, że w ćwierćfinałach LM Atletico zagra z RB Lipsk, a PSG z Atalantą.

W dwóch pozostałych ćwierćfinałach Real Madryt albo Manchester City spotkają się z Olympique Lyonem albo Juventusem Turyn, natomiast Napoli albo Barcelona zmierzą się z Chelsea Londyn albo Bayernem Monachium.

W Nyonie wylosowano także pary półfinałowe. Wiadomo już, że zwycięzca meczu RB Lipsk vs Atletico zagra z lepszym ze spotkania Atalanta kontra PSG. Drugą parę utworzą natomiast zwycięzcy ćwierćfinałów, których uczestnicy nie są jeszcze znani.

Z powodu pandemii Liga Mistrzów 2019/20 dokończona zostanie w formule Final Eight: zrezygnowano bowiem z formuły "mecz i rewanż" i o awansie będzie decydowało jedno spotkanie.

Finałowy miniturniej w Lizbonie odbędzie się w dniach 12-23 sierpnia. Od 12 do 15 sierpnia rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, 18 i 19 to terminy półfinałów, a 23 sierpnia wyłoniony będzie zdobywca Pucharu Europy.

Oto pary 1/4 i 1/2 finału Ligi Mistrzów: