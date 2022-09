Przychody klubów piłkarskiej ekstraklasy za sezon 2021/22 wyniosły 715,1 mln zł i były najwyższe, od kiedy sporządzany jest raport Deloitte - wynika z najnowszej edycji zestawienia. To o ok. 88 mln więcej niż w poprzednim sezonie, który dotychczas był rekordowy.

Na całkowitą kwotę przychodów podaną w 16. edycji raportu "Piłkarska liga finansowa" składają się wpływy z dnia meczowego (w tym ze sprzedaży biletów), z transmisji (tu wliczono najwyższą w historii zestawienia sumę 245 mln zł rozdysponowanych między kluby przez Ekstraklasę S.A.) oraz komercyjne (umowy sponsorskie, sprzedaż koszulek itp.).



Podana kwota nie uwzględnia natomiast przychodów ze sprzedaży piłkarzy. Po ich wliczeniu suma jest o prawie 150 mln zł wyższa, przy czym ponad 40 mln zł wyniósł transfer samego Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin do Brighton & Hove Albion.



Sezon 2021/22 był niezwykle emocjonujący pod względem sportowym oraz rekordowy pod względem finansowym. Mimo wciąż trwającej pandemii i ograniczeń mogliśmy cieszyć się obecnością kibiców na stadionach przez cały sezon. Ekstraklasa utrzymuje trend wzrostowy w zakresie finansowym. Jestem przekonany, że coraz większe pieniądze, które zarabiają kluby, będą przekładać się na jeszcze ciekawsze widowiska sportowe na polskich i międzynarodowych stadionach w kolejnych sezonach - powiedział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

Legia i Lech na czele

Na czele rankingu po raz 11. z rzędu znalazła się Legia Warszawa, tym razem z kwotą 155,18 mln zł. To o ok. 35 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji, a na ten wzrost wpłynęły w dużej mierze występy w fazie grupowej Ligi Europy.



Tylko raz w historii analizy sporządzanej przez firmę Deloitte jeden klub wykazał większe przychody - była to również Legia w sezonie 2016/17, kiedy występowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów.



Na drugim miejscu znalazł się Lech Poznań, który wywalczył mistrzostwo kraju. Przychody "Kolejorza" wyniosły 79,08 mln zł.

Ten sezon był niezwykle udany, jeśli chodzi o obszar sportowy - sukces w roku stulecia. Te przychody były niezwykle zdywersyfikowane, a to jest dla nas bardzo ważne. Wcześniej obowiązywały ograniczenia covidowe i nawet gdy graliśmy w Lidze Europy, to trybuny były puste - przypomniał prezes zarządu Lecha Karol Klimczak.



Na trzecim miejscu jest wicemistrz kraju Raków Częstochowa - 47,91 mln zł. Klub ten znalazł się na podium rankingu po raz pierwszy.



W zestawieniu nie ujęto przychodów Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, ponieważ klub nie przekazał oficjalnych danych autorom raportu. Wpływy spadkowicza zostały oszacowane przez Deloitte.



Ranking polskich klubów piłkarskiej ekstraklasy - przychody w sezonie 2021/22

(nie uwzględniając wpływów z transferów):



1. Legia Warszawa 155,18 mln złotych

2. Lech Poznań 79,08

3. Raków Częstochowa 47,91

4. Pogoń Szczecin 44,65

5. Wisła Kraków 43,74

6. Lechia Gdańsk 41,03

7. Górnik Zabrze 40,36

8. Cracovia Kraków 35,02

9. KGHM Zagłębie Lubin 33,78

10. Śląsk Wrocław 32,77

11. Jagiellonia Białystok 28,67

12. Piast Gliwice 26,57

13. Radomiak Radom 21,45

14. Wisła Płock 20,10

15. Warta Poznań 17,25

16. PGE Stal Mielec 16,56

17. Górnik Łęczna 15,89